Секреты шведского стола: с помощью каких уловок отели экономят на отдыхающих

Шведский стол привлекает своими изобилием продуктов и блюд. Многих туристов интересует вопрос, как в отелях с системой "шведский стол" успевают подавать такое количество разнообразных блюд с незначительными расходами на продукты.

Бытует мнение, что отели и заведения, где есть шведский стол, обманывают людей. Так, одни утверждают, что экономят на продуктах, выставляя повторно только еду с длительными сроками хранения. Другие же уверены, что заведения специально красиво подают дешевые блюда, чтобы люди обращали на них внимание.

О том, как на самом деле устроен шведский стол в отелях и заведениях, рассказал в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. Эксперт также признался, на чем чаще всего экономят дорогие и дешевые отели с подачей "шведский стол".

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По словам Александра, красиво оформлять и подавать блюда нужно любые, независимо от отеля и экономии. К тому же эксперт признался, что предлагать туристам шведский стол намного выгоднее, чем подавать порционное меню.

"В этом и заключается основная экономия технологии производства. Дело все в том, что, когда готовят порционное меню, количество отходов и не съеденной пищи превышает. А с системой "шведский стол" повара знают, в каком количестве и что нужно готовить. К тому же физического труда идет намного меньше, чем в заведениях, где подают и сервируют стол официанты. Также отличается и объем еды, которую готовят порционно – тут она намного больше", – говорил специалист.

Также эксперт рассказал о том, обманывают ли отели людей, где есть шведский стол. Так, по словам председателя, зачастую, все зависит от технологии размещения. Кроме того, специалист добавил, что экономят не только дешевые, но даже самые дорогие отели, как за границей, так и в Украине, и это нормально.

"В экономии должно быть все рационально. Если к примеру, в отеле роскошный завтрак, то решение снова остановиться тут может быть связанно именно с качественной подачей еды", – признавался Александр.

Как экономят на шведском столе: рассказывает Александр Лиев

Дешевые блюда выставляют в начале , дорогие – в конце . Так, к примеру, человек, пока дойдет до самого дорого (мясо, рыба, морепродукты) зачастую, его тарелка уже наполнена.

Выдают маленькие тарелки для блюд. Это сделанной с целью экономии, чтобы не набирали лишнего. К примеру, человек взял блюдо, пошел поел и, если нужно будет, взял снова еду.

Покупают дорогие продукты оптом. Либо же с учетом регулярных покупок у поставщика по скидке.

В Турции и Египте, где есть система "шведский стол", отель освобождается от налогов. Это происходит за счет того, что необходимо потребить определенный объем местной продукции.

Кроме того, Александр рассекретил, что чаще всего, дешевые отели экономят не на еде, а на размещении отдыхающих.

"Чаще всего зарабатывают не столько на питании, сколько на размещении. Если в отеле качественный шведский стол, идет большой оборот. Это стереотип, что дешевые отели – это всегда плохая еда. Чаще всего отличие дорогих и бюджетных отелей идет за счет размеров номеров, сервиса и ресепшна", – сообщил специалист.

Однако питаться в таких местах не всегда безопасно. Еда со шведского стола может стать причиной отравления. О том, какими продуктами можно отравиться и на что следует обращаться внимание при выборе еды рассказали диетологи в эксклюзивном материале.

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