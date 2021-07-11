Секреты шоколада: как хранить и основные ошибки работы с ним

ШОКОЛАД И ЕГО СЕКРЕТЫ

Друзья Предлагаю начать день с шоколада.

Поговорим, как правильно его хранить и какие бывают ошибки при работе с ним.

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КАК ХРАНИТЬ ШОКОЛАД

Идеальная температура для шоколада - 16-19 градусов. То есть, если вы положили его в холодильник – доставайте обратно, иначе шоколад покроется белыми пятнами.

Шоколад не любит жары, солнца и тепла в принципе - появляются белесые пятна и разводы. Лучшее место для шоколада – темное и прохладное.

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Шоколад боится воды

При повышенной влажности на шоколаде может появиться плесень.

Хранить шоколад нужно в неповрежденной упаковке или герметичном контейнере.

ОШИБКИ В РАБОТЕ С ШОКОЛАДОМ

Температура – одно из самых важных условий при работе с шоколадом. Большинство ошибок случается именно из-за несоблюдения температур.

Шоколад "поседел" - появился белый налёт

• плохо затемперированный шоколад

• слишком медленное охлаждение

• "перекристаллизация" шоколада

Шоколад тусклый, не блестит

• шоколад неправильно затемперирован

• слишком холодная начинка (например, в конфетах)

Шоколад не вынимается из формы

• плохо затемперированный шоколад

• слой шоколада слишком тонкий

Не бойтесь работать с шоколадом, немного практики - и у вас все получится.

Друзья, какие у вас еще есть вопросы касательно шоколада?

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