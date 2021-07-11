Секреты шоколада: как хранить и основные ошибки работы с ним
ШОКОЛАД И ЕГО СЕКРЕТЫ
Друзья Предлагаю начать день с шоколада.
Поговорим, как правильно его хранить и какие бывают ошибки при работе с ним.
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КАК ХРАНИТЬ ШОКОЛАД
Идеальная температура для шоколада - 16-19 градусов. То есть, если вы положили его в холодильник – доставайте обратно, иначе шоколад покроется белыми пятнами.
Шоколад не любит жары, солнца и тепла в принципе - появляются белесые пятна и разводы. Лучшее место для шоколада – темное и прохладное.
Шоколад боится воды
При повышенной влажности на шоколаде может появиться плесень.
Хранить шоколад нужно в неповрежденной упаковке или герметичном контейнере.
ОШИБКИ В РАБОТЕ С ШОКОЛАДОМ
Температура – одно из самых важных условий при работе с шоколадом. Большинство ошибок случается именно из-за несоблюдения температур.
Шоколад "поседел" - появился белый налёт
• плохо затемперированный шоколад
• слишком медленное охлаждение
• "перекристаллизация" шоколада
Шоколад тусклый, не блестит
• шоколад неправильно затемперирован
• слишком холодная начинка (например, в конфетах)
Шоколад не вынимается из формы
• плохо затемперированный шоколад
• слой шоколада слишком тонкий
Не бойтесь работать с шоколадом, немного практики - и у вас все получится.
Друзья, какие у вас еще есть вопросы касательно шоколада?
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