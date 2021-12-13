Семена льна: что полезного содержат и как использовать

Сегодня я хочу рассказать о семенах льна!⁣⁣⠀

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Их активно употребляют в пищу люди, заботящиеся о своем здоровье. Многих интересует - стоит ли включать льняное семя в свой рацион и что ценного оно содержит? Как и сколько его использовать с пользой для здоровья?⁣⁣⠀

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В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости. Богаты семена и на фитоэстрогены - фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина.⁣⁣⠀

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И главное: это маленькое семя одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся омега-3 жирные кислоты.⁣⁣⠀

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Наверняка вы много слышали о пользе полиненасыщенных жирных кислот, а именно омега - 3 и знаете, что их в нашем рационе обычно недостаточно. Они относятся к разряду "незаменимых", ибо не вырабатываются в организме, а должны поступать с пищей в достаточном количестве.⁣⁣⠀

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Омега-3 жирные кислоты нужны для строительства клеточных мембран. Они уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания.⁣⁣⠀

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