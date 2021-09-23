Сэндвич ногами и омлет за 25 секунд: невероятные кулинарные рекорды

Тот, кто убежден в том, что еду можно только есть – глубоко ошибается. Ведь, где ей только не находили применение: в электроэнергетике, в производстве топлива и как элемент декора. К тому же, благодаря еде ставят мировые рекорды и завоевывают бешеную популярность. Второе рассмотрим более подробно.

Редакция FoodOboz подготовила подборку странных и одновременно удивительных кулинарных рекордов.

Высокогорный обед

Открывает подборку британец, который решил отпраздновать свое 30-е день рождения на вершине горы. С самого начала он вместе с друзьями планировал подняться на вершину одной из гор Тибетского плато, которая раскинулась на высоте более 7000 метров над уровнем моря. Товарищи хотели разложить там костер, переодеться в костюмы и наслаждаться всеми возможными деликатесами: икрой, сырами и дорогим вином. Впрочем, погодные условия немного испортили планы молодых людей и торжественный обед состоялся на высоте 6805 метров. Тем не менее, в Книгу рекордов Гиннеса они попали и удерживают свои позиции уже около 10 лет.

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Сэндвич на скорую НОГУ

Вы вряд ли удивитесь, когда узнаете, что техасец приготовил сэндвич за 1 минуту и 57 секунд. Мол, что тут такого, каждый так сможет. Но если мы скажем, что готовил он блюдо без помощи рук, а только ногами? Звучит гораздо впечатляюще. Ногами он открывал упаковки, доставал из них необходимые ингредиенты, складывал сэндвич и украшал его. Стоит отметить, что у рекордсмена со здоровьем все в порядке, он просто любитель необычно готовить пищу.

Скоростной омлет

Однажды, африканский шеф-повар поставил рекорд по приготовлению скоростного омлета. Приготовление такого рода яичницы из двух яиц у него занимало 25 секунд. Чтобы достичь такого результата, повару пришлось немало тренироваться. В целом, за неделю он потратил более 5000 яиц. А приготовленные омлеты раздал в ближайшие школы.

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