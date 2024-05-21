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Сэндвичи из кабачка: рецепт вкусной и бюджетной закуски на каждый день
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных блинов, оладий, вафель, а также икры. Еще их можно тушить, жарить, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с плавленым сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Специи – 1 ч. л.
- Соль
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 50 г
- Панировочные сухари – 50 г
Начинка:
- Сырок плавленый – 2 шт.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Помидор – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кружочками кабачки.
2. Обваляйте в муке, панируйте в яйцах и сухарях. Обжарьте с двух сторон до готовности.
4. Начинка: натрите сырки, чеснок, добавьте майонез и перемешайте.
5. Соберите блюдо: намажьте кабачок начинкой, сверху выложите помидор и еще один кусок кабачка.
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