Сэндвичи из кабачка: рецепт вкусной и бюджетной закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
156
Рецепт кабачков в кляре

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных блинов, оладий, вафель, а также икры. Еще их можно тушить, жарить, мариновать. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с плавленым сыром и помидорами. 

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт. 
  • Специи – 1 ч. л.
  • Соль
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 50 г
  • Панировочные сухари – 50 г

Начинка:

  • Сырок плавленый – 2 шт. 
  • Яйца вареные – 2 шт. 
  • Помидор – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте кружочками кабачки.

Кабачки со специями

2. Обваляйте в муке, панируйте в яйцах и сухарях. Обжарьте с двух сторон до готовности.

Панировка для кабачков

4. Начинка: натрите сырки, чеснок, добавьте майонез и перемешайте.

Начинка для блюда

5. Соберите блюдо: намажьте кабачок начинкой, сверху выложите помидор и еще один кусок кабачка.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты