Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных блинов, оладий, вафель, а также икры. Еще их можно тушить, жарить, мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с плавленым сыром и помидорами.

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Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Специи – 1 ч. л.

Соль

Яйцо – 1 шт.

Мука – 50 г

Панировочные сухари – 50 г

Начинка:

Сырок плавленый – 2 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Помидор – 1 шт

Чеснок – 2 зуб.

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кружочками кабачки.

2. Обваляйте в муке, панируйте в яйцах и сухарях. Обжарьте с двух сторон до готовности.

4. Начинка: натрите сырки, чеснок, добавьте майонез и перемешайте.

5. Соберите блюдо: намажьте кабачок начинкой, сверху выложите помидор и еще один кусок кабачка.

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