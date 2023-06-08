Панна-котта с клубникой: легкий десерт на скорую руку без выпекания
Лето – это период легких фруктовых и ягодных десертов. И многие даже не нужно выпекать. Как вариант, панна-котта. Молочная масса отлично застывает в холодильнике. Сверху можно выложить клубнику.
Идея приготовления сливочной панна-котты с клубничным соусом опубликована на странице фудблогерки Анастасии Жакулиной ( anastasia_zhakulina ) в Instagram. Приготовленную молочную массу нужно просто разлить в формы и поставить в холодильник.
Ингредиенты:
- сливки 20% – 200 мл
- молоко – 50 мл
- сахар – 40 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 5 г (это 1 ч.л)
- холодная вода – 40 г
- клубника – 200 г
- сахар – 25 г
Способ приготовления:
1.Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.
2. В кастрюле с толстым дном соединить молоко и сливки, добавить обычный сахар и ванильный.
3. На среднем огне довести молочную смесь до кипения, но не кипятить (при этом постоянно помешивая) снять с огня.
4. К молочной смеси добавить набухший желатин и хорошо перемешать до полного растворения.
5. Разлить по силиконовым формам или стаканам и оставить в холодильнике минимум на 3 часа.
6. Для соуса в сотейнике соединить клубнику и сахар и уварить несколько минут.
7. Готовую панакоту достать из формы: приподнять края ножом и погрузить форму в горячую воду на несколько секунд).
8. Пробовать с горячим клубничным соусом.
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