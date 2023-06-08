Лето – это период легких фруктовых и ягодных десертов. И многие даже не нужно выпекать. Как вариант, панна-котта. Молочная масса отлично застывает в холодильнике. Сверху можно выложить клубнику.

Идея приготовления сливочной панна-котты с клубничным соусом опубликована на странице фудблогерки Анастасии Жакулиной ( anastasia_zhakulina ) в Instagram. Приготовленную молочную массу нужно просто разлить в формы и поставить в холодильник.

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Ингредиенты:

сливки 20% – 200 мл

молоко – 50 мл

сахар – 40 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 5 г (это 1 ч.л)

холодная вода – 40 г

клубника – 200 г

сахар – 25 г

Способ приготовления:

1.Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.

2. В кастрюле с толстым дном соединить молоко и сливки, добавить обычный сахар и ванильный.

3. На среднем огне довести молочную смесь до кипения, но не кипятить (при этом постоянно помешивая) снять с огня.

4. К молочной смеси добавить набухший желатин и хорошо перемешать до полного растворения.

5. Разлить по силиконовым формам или стаканам и оставить в холодильнике минимум на 3 часа.

6. Для соуса в сотейнике соединить клубнику и сахар и уварить несколько минут.

7. Готовую панакоту достать из формы: приподнять края ножом и погрузить форму в горячую воду на несколько секунд).

8. Пробовать с горячим клубничным соусом.

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