Сезонная хурма – это идеальное основание для приготовления вкусных десертов. Фрукт удачно сочетается с сыром и йогуртом, поэтому отличным вариантом будет сделать простую запеканку. для нее вам понадобится всего 5 компонентов.

Идея приготовления сырной запеканки с хурмой опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Такой десерт отлично дополнит уютное семейное чаепитие.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

куриное яйцо – 1 шт

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греческий йогурт – 2-3 ст.ложки

мука (рисовая, можно пшеничная) – 1 ст.л.

хурма (шарон) – 1/2 средней

Способ приготовления:

1. Соединить сыр, яйцо, греческий йогурт (2 ст.ложки, если консистенция слишком густая, добавить еще 1 ст.ложку), муку.

2. Взбить в чаше блендера.

3. Хурму порезать кубиками либо как вам нравится.

4. Смазать формочки для выпечки кокосовым маслом или маслом гхи.

5. Выложить первый творожный слой, затем хурму (для интересной нотки я добавила кокосовой стружки), снова творожный слой.

6. Украсить хурмой, миндальными хлопьями.

7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

8. Есть после охлаждения.

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