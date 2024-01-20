Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
276
Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

Сезонная хурма – это идеальное основание для приготовления вкусных десертов. Фрукт удачно сочетается с сыром и йогуртом, поэтому отличным вариантом будет сделать простую запеканку. для нее вам понадобится всего 5 компонентов.

Идея приготовления сырной запеканки с хурмой опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Такой десерт отлично дополнит уютное семейное чаепитие.

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200 г
  • куриное яйцо – 1 шт
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  • греческий йогурт – 2-3 ст.ложки
  • мука (рисовая, можно пшеничная) – 1 ст.л.
  • хурма (шарон) – 1/2 средней

Способ приготовления:

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

1. Соединить сыр, яйцо, греческий йогурт (2 ст.ложки, если консистенция слишком густая, добавить еще 1 ст.ложку), муку.

2. Взбить в чаше блендера.

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

3. Хурму порезать кубиками либо как вам нравится.

4. Смазать формочки для выпечки кокосовым маслом или маслом гхи.

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

5. Выложить первый творожный слой, затем хурму (для интересной нотки я добавила кокосовой стружки), снова творожный слой.

6. Украсить хурмой, миндальными хлопьями.

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

8. Есть после охлаждения.

Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов

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