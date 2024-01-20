Сезонная творожная запеканка с хурмой: понадобится всего 5 ингредиентов
Сезонная хурма – это идеальное основание для приготовления вкусных десертов. Фрукт удачно сочетается с сыром и йогуртом, поэтому отличным вариантом будет сделать простую запеканку. для нее вам понадобится всего 5 компонентов.
Идея приготовления сырной запеканки с хурмой опубликована на странице фудблогера Екатерины Брайло (ketiv_) в Instagram. Такой десерт отлично дополнит уютное семейное чаепитие.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200 г
- куриное яйцо – 1 шт
- греческий йогурт – 2-3 ст.ложки
- мука (рисовая, можно пшеничная) – 1 ст.л.
- хурма (шарон) – 1/2 средней
Способ приготовления:
1. Соединить сыр, яйцо, греческий йогурт (2 ст.ложки, если консистенция слишком густая, добавить еще 1 ст.ложку), муку.
2. Взбить в чаше блендера.
3. Хурму порезать кубиками либо как вам нравится.
4. Смазать формочки для выпечки кокосовым маслом или маслом гхи.
5. Выложить первый творожный слой, затем хурму (для интересной нотки я добавила кокосовой стружки), снова творожный слой.
6. Украсить хурмой, миндальными хлопьями.
7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 25 минут.
8. Есть после охлаждения.
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