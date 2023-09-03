Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут
Сезонный болгарский перец подходит не только для фарширования и салатов. С этим овощем можно приготовить очень простые и эффектные брускеты. Такое блюдо может быть очень питательным завтраком, перекусом или праздничной закуской.
Идея приготовления брускет с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. После приготовления на сковороде перец становится очень нежным и имеет приятный сладковатый вкус.
Ингредиенты:
- красный болгарский перец – 2 шт
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- вода – 60-70 мл
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- имбирь – 1/2 ч.л.
- белый винный уксус (или яблочный) – 3-4 ст.л.
- чиабата
- сливочный сыр
- моцарелла
- листья базилика
Способ приготовления:
1. Перец нарезаем соломкой.
2. На сковороде нагреваем оливковое масло, добавляем чеснок (раздавленный или мелко нарезанный), всыпаем перец.
3. Жарим 3-4 минуты (следим, чтобы чеснок не подгорел).
4. Добавляем воду, накрываем крышкой и готовим еще 15 минут на среднем огне (при необходимости добавляем еще немного воды).
5. Снимаем крышку, добавляем соль, сахар, имбирь, уксус и готовим еще 2-3 минуты.
6. Выкладываем, даем остыть.
7. Чиабату поджариваем до золотистой корочки (немного сбрызгиваем оливковым маслом), смазываем сливочным сыром, добавляем моцареллу, сверху выкладываем перец и посыпаем измельченным базиликом (мятой).
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