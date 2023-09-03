Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

Сезонный болгарский перец подходит не только для фарширования и салатов. С этим овощем можно приготовить очень простые и эффектные брускеты. Такое блюдо может быть очень питательным завтраком, перекусом или праздничной закуской.

Идея приготовления брускет с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. После приготовления на сковороде перец становится очень нежным и имеет приятный сладковатый вкус.

Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

Ингредиенты:

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  • красный болгарский перец – 2 шт
  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • вода – 60-70 мл
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • имбирь – 1/2 ч.л.
  • белый винный уксус (или яблочный) – 3-4 ст.л.
  • чиабата
  • сливочный сыр
  • моцарелла
  • листья базилика

Способ приготовления:

Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

1. Перец нарезаем соломкой.

2. На сковороде нагреваем оливковое масло, добавляем чеснок (раздавленный или мелко нарезанный), всыпаем перец.

Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

3. Жарим 3-4 минуты (следим, чтобы чеснок не подгорел).

4. Добавляем воду, накрываем крышкой и готовим еще 15 минут на среднем огне (при необходимости добавляем еще немного воды).

Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

5. Снимаем крышку, добавляем соль, сахар, имбирь, уксус и готовим еще 2-3 минуты.

6. Выкладываем, даем остыть.

Сезонные брускеты с крем-сыром и болгарским перцем: готовятся всего несколько минут

7. Чиабату поджариваем до золотистой корочки (немного сбрызгиваем оливковым маслом), смазываем сливочным сыром, добавляем моцареллу, сверху выкладываем перец и посыпаем измельченным базиликом (мятой).

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