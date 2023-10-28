Сезонные мини-чезкейки с тыквой к чаю: в составе нет муки
Сезонные мини-чизкейки с тыквой могут стать великолепной альтернативой разнообразным тортам из теста. В составе такого десерта обыкновенное печенье с маслом. Тыквенно-творожная масса после выпекания становится очень нежной и мягкой. Изделия прекрасно подходит для уютного семейного чаепития или их даже можно подарить.
Идея приготовления мини-чизкейков с тыквой опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Стоит приготовить такой десерт именно сейчас, ведь тыква спелая и очень сладкая.
Ингредиенты для основания:
- 50 г песочного печенья
- 20 г сливочного масла ⠀ ⠀
Ингредиенты для начинки:
- 200 г крем-сыра
- 1 яйцо
- 100 г тыквенного пюре
- 40 г сахара
- щепотка соли
- 20 мл сливок 33%
- 5 г кукурузного крахмала
- специи: 1-1/2 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. мускатного ореха, имбиря, кардамона и т.д.
Ингредиенты для крема:
- 75 г крем-сыра
- 10 г сахарной пудры
- 20 мл сливок 33%
- оранжевый краситель – по желанию
Способ приготовления основания:
1. Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
3. Кладем в формочки и хорошо утрамбовываем.
4. Ставим в холодильник, пока готовим начинку. ⠀ ⠀
Способ приготовления начинки:
1. К крем-сыру добавляем яйцо, тыквенное пюре, сахар, соль, сливки, крахмал и специи.
2. Перемешиваем миксером до однородности.
3. Кладем сверху на основание и стучим форму по столу, чтобы масса равномерно распределилась.
4. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейками ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке 20 минут.
5 Охлаждаем прямо в духовке с открытой дверцей и ставим в холодильник на несколько часов или на ночь. ⠀ ⠀
Способ приготовления крема:
1. Крем-сыр, пудру, сливки и краситель взбиваем на максимальной мощности блендера до загущения.
2. Кладем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на охлажденные чизкейки.
3. По желанию дополнительно украшаем шоколадкой.
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