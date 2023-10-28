Сезонные мини-чизкейки с тыквой могут стать великолепной альтернативой разнообразным тортам из теста. В составе такого десерта обыкновенное печенье с маслом. Тыквенно-творожная масса после выпекания становится очень нежной и мягкой. Изделия прекрасно подходит для уютного семейного чаепития или их даже можно подарить.

Идея приготовления мини-чизкейков с тыквой опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Стоит приготовить такой десерт именно сейчас, ведь тыква спелая и очень сладкая.

Ингредиенты для основания:

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50 г песочного печенья

20 г сливочного масла ⠀ ⠀

Ингредиенты для начинки:

200 г крем-сыра

1 яйцо

100 г тыквенного пюре

40 г сахара

щепотка соли

20 мл сливок 33%

5 г кукурузного крахмала

специи: 1-1/2 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. мускатного ореха, имбиря, кардамона и т.д.

Ингредиенты для крема:

75 г крем-сыра

10 г сахарной пудры

20 мл сливок 33%

оранжевый краситель – по желанию

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

3. Кладем в формочки и хорошо утрамбовываем.

4. Ставим в холодильник, пока готовим начинку. ⠀ ⠀

Способ приготовления начинки:

1. К крем-сыру добавляем яйцо, тыквенное пюре, сахар, соль, сливки, крахмал и специи.

2. Перемешиваем миксером до однородности.

3. Кладем сверху на основание и стучим форму по столу, чтобы масса равномерно распределилась.

4. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейками ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке 20 минут.

5 Охлаждаем прямо в духовке с открытой дверцей и ставим в холодильник на несколько часов или на ночь. ⠀ ⠀

Способ приготовления крема:

1. Крем-сыр, пудру, сливки и краситель взбиваем на максимальной мощности блендера до загущения.

2. Кладем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на охлажденные чизкейки.

3. По желанию дополнительно украшаем шоколадкой.

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