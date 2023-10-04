Тыква – это достаточно специфический продукт, блюдами из которого накормить семью всегда тяжело. Но все потому, что вы просто его неправильно готовите. Такой овощ – это настоящий вкус осени. Из него получается вкуснейший суп-пюре, в который нужно добавить поджаренное яблоко, сливки, а также много сыра.

Идея приготовления супа-пюре из запеченной тыквы опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Блюдо получается очень полезным и сытным.

Ингредиенты:

тыква – 500-600 г

чеснок – 2-3 зубчика

лук – 1/2 шт

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яблоко (лучше с кислинкой) – 1 шт

бульон (овощной или куриный. Если нет бульона, можно взять воду) – 0,5 л.

сливки (20%) – 200 мл.

сыр – 50 г

приправы и специи (орегано, тимяне, перец чили)

соль, перец

оливковое масло и сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезаем ломтиками, выкладываем на противень.

2. Добавляем чеснок целыми зубчиками, соль, перец, тимян, поливаем оливковым маслом и запекаем при температуре 200 градусов, пока тыква не станет мягкой (это займет 30-40 минут).

3. Вынимаем, снимаем кожуру, нарезаем небольшими кусочками.

4. Лук нарезаем кубиками, яблоки также небольшими кубиками.

5. Обжариваем на сливочном масле лук до прозрачности, добавляем яблоки и тушим 2-3 минуты (яблоки должны стать мягкими).

6. Добавляем тыкву, чеснок. Вливаем бульон (или воду). Жидкость должна покрыть тыкву на 1-2 пальца.

7. Варим на среднем огне 10-15 минут. За 5 минут до готовности добавляем специи и приправы, солим, перчим.

8. Взбиваем суп в пюре с помощью блендера.

9. Вливаем сливки, перемешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения (когда едва начнет булькать), снимаем с огня.

10. Всыпаем натертый творог, перемешиваем. Закрываем крышкой, даем постоять минут 10

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