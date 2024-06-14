Сезонный "Наполеон" с клубникой: как приготовить популярный десерт в домашних условиях
Чтобы популярный торт "Наполеон" заиграл летними красками – добавьте в десерт сезонную сочную клубнику. Она отлично сочетается с нежным кремом и хрустящими лепешками. Торт будет выглядеть очень изысканно.
Идея приготовления "Наполеона" с клубникой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbasv в Instagram. Десерт станет отличным украшением вашего празднования.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 1 л.
- яйца – 6 шт.
- сахар – 500 г
- мука – 2 ст.л.
- сок и цедра 1 лимона
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления крема:
1. Нагреть молоко до 30 градусов.
2. Взбить яйца с мукой и сахаром в белую массу, постепенно влить молоко в яйца, хорошо объединить.
3. Вернуть все в кастрюлю.
4. На минимальной мощности плиты начать нагревать (заваривать) крем.
5. Добавить сок и цедру одного лимона, постоянно помешивая, увеличивать огонь каждые 5-7 минут.
6. Довести крем до появления пузырьков – это займет минут 20-25.
7. Убрать крем из плиты, охладить.
Ингредиенты для лепешек:
- мука – 700 г
- сливочное масло – 250 г
- яйца – 2 шт.
- холодная вода – 4-8 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления коржей:
1. В муку добавляем мягкое сливочное масло, руками перетереть в крошку.
2. Добавить яйца, соль, воду.
3. Собрать комочек (при необходимости добавить еще воду).
4. Оставить тесто на 30 минут в холодильнике.
5. Разделить на кусочки согласно тому, сколько коржей будет (ориентировочно 12-13 шт).
6. Раскатать каждый кусочек в тонкий пласт и вырезать круг.
7. На каждом корже сделать проколы вилкой.
8. Отправить вместе с обрезками в духовку на 7-10 минут при температуре 200 градусов.
9. Запеченные обрезки использовать для присыпки.
Собрать торт:
1. Коржи щедро смазать кремом – каждые 3-4 коржа можно немного нажать на торт, чтобы слои равнялись. Выложить на каждый слой клубнику.
2. Обрезки сложить в пакет и накрыть полотенцем.
3. С помощью чего-то тяжелого измельчить обрезки в крошку.
4. Посыпать торт крошкой со всех сторон.
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