Чтобы популярный торт "Наполеон" заиграл летними красками – добавьте в десерт сезонную сочную клубнику. Она отлично сочетается с нежным кремом и хрустящими лепешками. Торт будет выглядеть очень изысканно.

Идея приготовления "Наполеона" с клубникой опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbasv в Instagram. Десерт станет отличным украшением вашего празднования.

Ингредиенты для крема:

молоко – 1 л.

яйца – 6 шт.

сахар – 500 г

мука – 2 ст.л.

сок и цедра 1 лимона

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления крема:

1. Нагреть молоко до 30 градусов.

2. Взбить яйца с мукой и сахаром в белую массу, постепенно влить молоко в яйца, хорошо объединить.

3. Вернуть все в кастрюлю.

4. На минимальной мощности плиты начать нагревать (заваривать) крем.

5. Добавить сок и цедру одного лимона, постоянно помешивая, увеличивать огонь каждые 5-7 минут.

6. Довести крем до появления пузырьков – это займет минут 20-25.

7. Убрать крем из плиты, охладить.

Ингредиенты для лепешек:

мука – 700 г

сливочное масло – 250 г

яйца – 2 шт.

холодная вода – 4-8 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления коржей:

1. В муку добавляем мягкое сливочное масло, руками перетереть в крошку.

2. Добавить яйца, соль, воду.

3. Собрать комочек (при необходимости добавить еще воду).

4. Оставить тесто на 30 минут в холодильнике.

5. Разделить на кусочки согласно тому, сколько коржей будет (ориентировочно 12-13 шт).

6. Раскатать каждый кусочек в тонкий пласт и вырезать круг.

7. На каждом корже сделать проколы вилкой.

8. Отправить вместе с обрезками в духовку на 7-10 минут при температуре 200 градусов.

9. Запеченные обрезки использовать для присыпки.

Собрать торт:

1. Коржи щедро смазать кремом – каждые 3-4 коржа можно немного нажать на торт, чтобы слои равнялись. Выложить на каждый слой клубнику.

2. Обрезки сложить в пакет и накрыть полотенцем.

3. С помощью чего-то тяжелого измельчить обрезки в крошку.

4. Посыпать торт крошкой со всех сторон.

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