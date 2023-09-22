Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

Сливовой пирог – это идеальный вариант осенней выпечки для уютных семейных чаепитий. Если использовать следующую технологию – у вас получится приготовить очень нежное и пышное тесто. Идеальным дополнением будет хрустящий штрейзель сверху.

Идея приготовления пышного сливового пирога опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Сливы перед запеканием нужно присыпать сахаром – они будут иметь приятный кисло-сладкий вкус.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

Ингредиенты:

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  • яйца – 2 шт
  • сахар – 120 г
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 120 мл
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

Ингредиенты для начинки:

  • сливы – 400 г
  • сахар – 1 ст.л.

Ингредиенты для штрейзеля:

  • мука – 50 г
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить ванильный сахар, соль.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

3. Влить растопленное масло. молоко.

4. Добавить разрыхлитель и просеянную муку.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

5. Все сбивать миксером или комбайном (можно сначала венчиком, затем лопаткой).

6. Сливы порезать, смешать с сахаром.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

7. Для штрейзеля смешать сахар с мукой, добавить холодное масло, перетереть в крошку.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

8. Тесто выложить в форму (24-26 см), разровнять, выложить начинку из слив. Сверху посыпать штрейзелем.

9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 55 минут.

Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки

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