Сливовой пирог – это идеальный вариант осенней выпечки для уютных семейных чаепитий. Если использовать следующую технологию – у вас получится приготовить очень нежное и пышное тесто. Идеальным дополнением будет хрустящий штрейзель сверху.

Идея приготовления пышного сливового пирога опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Сливы перед запеканием нужно присыпать сахаром – они будут иметь приятный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

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яйца – 2 шт

сахар – 120 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л.

сливочное масло – 50 г

молоко – 120 мл

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой

Ингредиенты для начинки:

сливы – 400 г

сахар – 1 ст.л.

Ингредиенты для штрейзеля:

мука – 50 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить ванильный сахар, соль.

3. Влить растопленное масло. молоко.

4. Добавить разрыхлитель и просеянную муку.

5. Все сбивать миксером или комбайном (можно сначала венчиком, затем лопаткой).

6. Сливы порезать, смешать с сахаром.

7. Для штрейзеля смешать сахар с мукой, добавить холодное масло, перетереть в крошку.

8. Тесто выложить в форму (24-26 см), разровнять, выложить начинку из слив. Сверху посыпать штрейзелем.

9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 55 минут.

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