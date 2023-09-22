Сезонный сливовый пирог с хрустящей корочкой: вкуснее шарлотки
Сливовой пирог – это идеальный вариант осенней выпечки для уютных семейных чаепитий. Если использовать следующую технологию – у вас получится приготовить очень нежное и пышное тесто. Идеальным дополнением будет хрустящий штрейзель сверху.
Идея приготовления пышного сливового пирога опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Сливы перед запеканием нужно присыпать сахаром – они будут иметь приятный кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 120 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 120 мл
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 ч.л. с горкой
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 400 г
- сахар – 1 ст.л.
Ингредиенты для штрейзеля:
- мука – 50 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром.
2. Добавить ванильный сахар, соль.
3. Влить растопленное масло. молоко.
4. Добавить разрыхлитель и просеянную муку.
5. Все сбивать миксером или комбайном (можно сначала венчиком, затем лопаткой).
6. Сливы порезать, смешать с сахаром.
7. Для штрейзеля смешать сахар с мукой, добавить холодное масло, перетереть в крошку.
8. Тесто выложить в форму (24-26 см), разровнять, выложить начинку из слив. Сверху посыпать штрейзелем.
9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 55 минут.
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