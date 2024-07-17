В летний период все калорийные салаты с майонезными заправками совсем не актуальны. Когда на улице жара хочется чего-нибудь легкого и, в то же время, питательного. Прекрасной идеей будет использовать жареные кабачки. Их можно заправить обычным маслом и сделать вкусный салат.

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Идея приготовления теплого салата из кабачка опубликована на странице нутрициолога Ольги Пинс (olya pins) в Instagram. Овощи должны быть с хрустящей золотистой корочкой.

Способ приготовления теплого салата из кабачков:

1. Нарезать кабачок кусочками среднего размера.

2. Обжарить небольшое количество масла.

3. Готовить на сильном огне 3-4 минуты, чтобы кабачок получил корочку, но остался хрустящим и не смягчился.

4. Добавить мелко нарезанный чеснок (1-2 зубчика).

5. Обжарить еще минуту, слегка посолить.

6. Добавить мелко нарезаем петрушку или кинзу.

7. Затем добавить 30 грамм орешков и столовую ложку кунжута.

8. Заправить ложкой оливкового масла, чайной ложкой соевого соуса и лимонного сока.

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