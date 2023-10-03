Сезонный тертый пирог с инжиром: на чем приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто
Тертый пирог – это вкусная популярная выпечка. Его можно готовить с разными начинками: вареньем, ягодами, фруктами, творогом. Самое главное – сделать хрустящее и рассыпчатое тесто.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с инжиром.
Ингредиенты:
Для теста:
- пшеничная мука – 240 г
- сырая овсянка быстрого приготовления – 180 г
- коричневый сахар – 200 г
- разрыхлитель – 3/4 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- ваниль
- растопленный маргарин, веганское масло или масло – 230 г
Для начинки:
- инжир – 700 г
- коричневый сахар – 70 г
- тертая лимонная цедра – 1 ст. л.
- ваниль
- вода – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Для этого положить все ингредиенты в кастрюлю, поставить на слабый огонь и варить 15-20 минут.
2. Сваренную начинку для лучшего эффекта можно взбить в блендере.
3. Далее приготовить тесто. Для этого смешать все необходимые ингредиенты. Разделить его на две части, одну из них выложить на дно формы.
4. Выложить начинку и вторую половину теста.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!
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