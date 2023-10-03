Тертый пирог – это вкусная популярная выпечка. Его можно готовить с разными начинками: вареньем, ягодами, фруктами, творогом. Самое главное – сделать хрустящее и рассыпчатое тесто.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с инжиром.

Ингредиенты:

Для теста:

пшеничная мука – 240 г

сырая овсянка быстрого приготовления – 180 г

коричневый сахар – 200 г

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разрыхлитель – 3/4 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

ваниль

растопленный маргарин, веганское масло или масло – 230 г

Для начинки:

инжир – 700 г

коричневый сахар – 70 г

тертая лимонная цедра – 1 ст. л.

ваниль

вода – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого положить все ингредиенты в кастрюлю, поставить на слабый огонь и варить 15-20 минут.

2. Сваренную начинку для лучшего эффекта можно взбить в блендере.

3. Далее приготовить тесто. Для этого смешать все необходимые ингредиенты. Разделить его на две части, одну из них выложить на дно формы.

4. Выложить начинку и вторую половину теста.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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