Сезонный тертый пирог с инжиром: на чем приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Сезонный тертый пирог с инжиром: на чем приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто

Тертый пирог – это вкусная популярная выпечка. Его можно готовить с разными начинками: вареньем, ягодами, фруктами, творогом. Самое главное – сделать хрустящее и рассыпчатое тесто.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с инжиром.

Тертый пирог с инжиром

Ингредиенты:

Для теста:

  • пшеничная мука – 240 г
  • сырая овсянка быстрого приготовления – 180 г
  • коричневый сахар – 200 г
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  • разрыхлитель – 3/4 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • ваниль
  • растопленный маргарин, веганское масло или масло – 230 г

Для начинки:

  • инжир – 700 г
  • коричневый сахар – 70 г
  • тертая лимонная цедра – 1 ст. л.
  • ваниль
  • вода – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого положить все ингредиенты в кастрюлю, поставить на слабый огонь и варить 15-20 минут.

2. Сваренную начинку для лучшего эффекта можно взбить в блендере.

Тертый пирог с начинкой

3. Далее приготовить тесто. Для этого смешать все необходимые ингредиенты. Разделить его на две части, одну из них выложить на дно формы.

4. Выложить начинку и вторую половину теста.

Тесто для тертого пирога

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Приятного аппетита!

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