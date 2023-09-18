Традиционный тертый пирог можно сделать по-настоящему осенним. Для этого положите в начинку сезонные яблоки и груши. Фрукты придадут тесту сочности и приятному кисло-сладкого вкуса.

Идея приготовления сезонного тертого пирога с яблоками и грушами опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Преимущество такого десерта в том, что вы приготовите его очень быстро без усилий, ведь тесто нужно будет просто натереть.

Видео дня

Ингредиенты для теста:

желтки – 6 шт

сахар – 150 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 150 г

молоко – 3 ст.л.

разрыхлитель – 10 г

мука – 500 г (можно пойдет немного больше)

Ингредиенты:

яблоки – 1,5 кг

груша – 1-2 шт.

сок половины лимона

сахар – 100 г

белки – минимум 6, лучше 9 шт.

Способ приготовления:

1. Желтки взбиваем с сахаром. Белки ставим в холодильник.

2. Добавляем мягкое сливочное масло и молоко.

3. Постепенно добавляем муку и разрыхлитель и замешиваем руками до того момента, пока тесто не станет эластичным и не будет прилипать к рукам.

4. Треть теста кладем в морозилку. Основную часть – в холодильник минут на 15.

5. Тем временем готовим начинку.

6. Яблоки моем и чистим от кожуры и середины.

7. Натираем.

8. Грушу чистим и нарезаем маленькими кубиками.

9. Выкладываем все на сковороду, добавляем сок лимона и сахар.

10. Тушим на небольшом огне до того момента, пока жидкость не испарится.

11. Белки взбиваем до стоящих пиков (если перевернуть миску с белками вверх, то белки не вытекают).

12. Противень смазываем маслом сливочным и посыпаем немного мукой.

13. Раскатываем тесто по периметру противень.

14. Выкладываем сверху начинку.

15. Натираем половину теста из морозилки.

16. Сверху выкладываем белки.

17. Натираем последний кусочек теста из морозилки.

18. Ставим запекаться в разогретую духовку до 170 градусов на 40-45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: