Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
1,4 т.
Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

Традиционный тертый пирог можно сделать по-настоящему осенним. Для этого положите в начинку сезонные яблоки и груши. Фрукты придадут тесту сочности и приятному кисло-сладкого вкуса.

Идея приготовления сезонного тертого пирога с яблоками и грушами опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Преимущество такого десерта в том, что вы приготовите его очень быстро без усилий, ведь тесто нужно будет просто натереть.

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку
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Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

Ингредиенты для теста:

  • желтки – 6 шт
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло (комнатной температуры) – 150 г
  • молоко – 3 ст.л.
  • разрыхлитель – 10 г
  • мука – 500 г (можно пойдет немного больше)

Ингредиенты:

  • яблоки – 1,5 кг
  • груша – 1-2 шт.
  • сок половины лимона
  • сахар – 100 г
  • белки – минимум 6, лучше 9 шт.

Способ приготовления:

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

1. Желтки взбиваем с сахаром. Белки ставим в холодильник.

2. Добавляем мягкое сливочное масло и молоко.

3. Постепенно добавляем муку и разрыхлитель и замешиваем руками до того момента, пока тесто не станет эластичным и не будет прилипать к рукам.

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

4. Треть теста кладем в морозилку. Основную часть – в холодильник минут на 15.

5. Тем временем готовим начинку.

6. Яблоки моем и чистим от кожуры и середины.

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

7. Натираем.

8. Грушу чистим и нарезаем маленькими кубиками.

9. Выкладываем все на сковороду, добавляем сок лимона и сахар.

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

10. Тушим на небольшом огне до того момента, пока жидкость не испарится.

11. Белки взбиваем до стоящих пиков (если перевернуть миску с белками вверх, то белки не вытекают).

12. Противень смазываем маслом сливочным и посыпаем немного мукой.

13. Раскатываем тесто по периметру противень.

14. Выкладываем сверху начинку.

Сезонный тертый пирог с яблоками и грушами: как приготовить популярную выпечку

15. Натираем половину теста из морозилки.

16. Сверху выкладываем белки.

17. Натираем последний кусочек теста из морозилки.

18. Ставим запекаться в разогретую духовку до 170 градусов на 40-45 минут.

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