В вашей морозилке точно остались вишни из прошлого сезона. Поэтому их следует использовать именно сейчас. Как вариант можно сделать элементарный желейный десерт с ягодами и нежным сливочным слоем.

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Идея приготовления желейного десерта с вишнями опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Выпекать ничего не придется.

Ингредиенты для сметанного слоя:

сметана – 200 мл

сгущенки – 200 мл

желатин – 20 грамм

вода – 100 мл

Ингредиенты для вишневого слоя:

вишни (замороженные) – 400 грамм

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 20 г

вода – 100 г

Способ приготовления:

1. Залить 20 г быстрорастворимого желатина крутым кипятком и помешивать до полного растворения.

2. Сметану взбить со сгущенкой.

3. Добавить желатин и снова тщательно взбить.

4. Сметану вылить в форму, поставить в холодильник.

5. Залить 20 г быстрорастворимого желатина кипятком и помешивать до полного растворения.

6. Поставить кастрюлю с вишнями с сахаром в огонь.

7. Дать, чтобы сахар расплавился.

8. Дать немного остыть и влить теплый растопленный желатин в массу.

9. Вылить вишневое желе в форму (на сметанную массу).

10. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

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