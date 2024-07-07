Сезонный желейный десерт с вишнями: ничего выпекать не придется
В вашей морозилке точно остались вишни из прошлого сезона. Поэтому их следует использовать именно сейчас. Как вариант можно сделать элементарный желейный десерт с ягодами и нежным сливочным слоем.
Идея приготовления желейного десерта с вишнями опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Выпекать ничего не придется.
Ингредиенты для сметанного слоя:
- сметана – 200 мл
- сгущенки – 200 мл
- желатин – 20 грамм
- вода – 100 мл
Ингредиенты для вишневого слоя:
- вишни (замороженные) – 400 грамм
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 20 г
- вода – 100 г
Способ приготовления:
1. Залить 20 г быстрорастворимого желатина крутым кипятком и помешивать до полного растворения.
2. Сметану взбить со сгущенкой.
3. Добавить желатин и снова тщательно взбить.
4. Сметану вылить в форму, поставить в холодильник.
5. Залить 20 г быстрорастворимого желатина кипятком и помешивать до полного растворения.
6. Поставить кастрюлю с вишнями с сахаром в огонь.
7. Дать, чтобы сахар расплавился.
8. Дать немного остыть и влить теплый растопленный желатин в массу.
9. Вылить вишневое желе в форму (на сметанную массу).
10. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
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