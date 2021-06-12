Шакшука на двоих
Время приготовления 30 минут
Ингредиенты:
Большая белая луковица
1 острый перчик
1 сладкий перец
Полбанки консервированного нута 100 гр.
Томатного соуса 200 гр.
Свежий помидор
4 яйца
3 зубчика чеснока
3 ст. ложки масла из виноградных косточек (любое другое масло)
Паприка, соль, перец
Приготовление:
1. Обжариваем мелко нарубленные лук, чеснок, перцы.
2. Добавляем рубленые томаты, томатный соус, нут
3. Соль перец по вкусу, пол чайной ложки паприки
4. Протушиваем овощи до готовности переливаем все в керамическую емкость для запекания, в ней же потом и подаем
5. Разогреваем духовку до 180 градусов
6. Вбиваем 4 яйца сверху на овощи и запекаем минут 5-7 до состояния желтка, которое вам больше нравится, важно чтобы желток не затвердел полностью и оставался текучим.
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