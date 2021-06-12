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Smart Exotic Life
Smart Exotic Life
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Шакшука. Рецепт ближневосточного хита для завтрака

2.5т
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Шакшука на двоих

Время приготовления 30 минут

Ингредиенты:

Большая белая луковица

1 острый перчик

1 сладкий перец

Полбанки консервированного нута 100 гр.

Томатного соуса 200 гр.

Свежий помидор

4 яйца

3 зубчика чеснока

3 ст. ложки масла из виноградных косточек (любое другое масло)

Паприка, соль, перец

Приготовление:

1. Обжариваем мелко нарубленные лук, чеснок, перцы.

2. Добавляем рубленые томаты, томатный соус, нут

3. Соль перец по вкусу, пол чайной ложки паприки

4. Протушиваем овощи до готовности переливаем все в керамическую емкость для запекания, в ней же потом и подаем

5. Разогреваем духовку до 180 градусов

6. Вбиваем 4 яйца сверху на овощи и запекаем минут 5-7 до состояния желтка, которое вам больше нравится, важно чтобы желток не затвердел полностью и оставался текучим.

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Автор
Smart Exotic Life Smart Exotic Life
Место
США
Тег
рецепт
Источник
Источник: Smart Exotic Life
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