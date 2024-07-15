Шампиньоны – это отличная альтернатива лесным грибам. Они продаются в каждом магазине по доступной цене и не требуют много времени для приготовления. Поэтому их можно назвать одними из самых популярных грибов.

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, как приготовить шампиньоны в сливочном соусе так, чтобы они смаковали всем. Это блюдо станет идеальным дополнением любого гарнира.

Ингредиенты

Шампиньоны маленькие – 300 гр

Помидоры черри – 100 гр

Сливки 33-38% – 200 мл

Соль

Перец

Приправа к грибам

Сыр моцарелла или чедер – 100 гр

Зелень

Способ приготовления

1. Грибы промываем и обжариваем на среднем огне до золотистости.

2. Помидоры разрезаем пополам и добавляем к грибам.

3. Обжариваем все вместе периодически помешивая в течение 5 минут.

4. Сливки смешиваем со всеми специями и хорошо размешиваем. Добавляем к грибам.

5 Перемешиваем и тушим в течение 7-10 минут постоянно помешивая.

6. Сыр натираем на терке и выкладываем на сковороду.

7. Добавляем зелень и тушим еще 2-3 минуты.

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