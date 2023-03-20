Шарлотка, которая всегда получается пышной: готовится на кефире
Шарлотка – это десерт, который будет актуаленым в любой период года. Выпекается она очень быстро, поэтому не требует много вашего времени. Чтобы тесто получилось однородным и поднялось – его нужно кормить на кефире. А для того, чтобы не забивать массу тестом, отлично подойдет манка.
Идеей приготовления яблочной шарлотки на кефире с манкой поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Кулинар отмечает, что яблок будет достаточно много – так должно быть. Выпечка будет очень сочной.
Ингредиенты:
- 200 г ложкового кефира
- 1 крупное или 2 маленьких яйца
- 140 г манки
- 120 г муки
- 190 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 8 г разрыхлителя
- 800 г яблок Голден
- 35 г масла
- немножко корицы
Способ приготовления:
1. Кефир нужно перемешать и он станет как обычный. Затем добавляем сахар, манку и яйца, перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка настоялась.
2. Через пол часа добавляем муку с разрыхлителем и растительное или сливочное масло.
3. Кефир с манкой отставить, почистить яблоки и мелко порезать кубиком.
4. К нарезанным яблокам можно для вкуса добавить корицу или даже цедру цитрусовых.
5. Когда тесто будет готово, добавить в него яблоки.
6. Отлично перемешать и положить в форму 26 см с пергаментом (если нет формы – можно взять сковородку). Пергамент нужно смазать растительным маслом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
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