Шарлотка – это десерт, который будет актуаленым в любой период года. Выпекается она очень быстро, поэтому не требует много вашего времени. Чтобы тесто получилось однородным и поднялось – его нужно кормить на кефире. А для того, чтобы не забивать массу тестом, отлично подойдет манка.

Идеей приготовления яблочной шарлотки на кефире с манкой поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Кулинар отмечает, что яблок будет достаточно много – так должно быть. Выпечка будет очень сочной.

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Ингредиенты:

200 г ложкового кефира

1 крупное или 2 маленьких яйца

140 г манки

120 г муки

190 г сахара

10 г ванильного сахара

8 г разрыхлителя

800 г яблок Голден

35 г масла

немножко корицы

Способ приготовления:

1. Кефир нужно перемешать и он станет как обычный. Затем добавляем сахар, манку и яйца, перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка настоялась.

2. Через пол часа добавляем муку с разрыхлителем и растительное или сливочное масло.

3. Кефир с манкой отставить, почистить яблоки и мелко порезать кубиком.

4. К нарезанным яблокам можно для вкуса добавить корицу или даже цедру цитрусовых.

5. Когда тесто будет готово, добавить в него яблоки.

6. Отлично перемешать и положить в форму 26 см с пергаментом (если нет формы – можно взять сковородку). Пергамент нужно смазать растительным маслом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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