Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки

Марко Черветти
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FoodOboz / Мнения
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Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки

Делюсь тремя рецептами своей любимой осенней выпечки. Шарлотка с яблоками, кростата с вареньем и краусаны с корицей.

Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки

Все блюда готовятся очень быстро и просто, но вкус отличный.

Шарлотка с яблоками

Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки
Видео дня

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Сахар – 250 г

Сливочное масло – 150 г

Мука – 400 г

Разрыхлитель теста – 1 пакет

Яблоки (желательно твердые и кислые) – 1 кг

Молоко – 100 г

Сахарная пудра

Как готовить:

  1. Смешайте яйца и сахар, взбейте миксером, добавьте муку и снова взбейте.
  2. Растопите сливочное масло, немного остудите и влейте в тесто. Перемешайте блендером до однородного состояния.
  3. Влейте в тесто молоко, снова перемешайте, всыпьте разрыхлитель и перемешайте в последний раз. Тесто готово.
  4. Добавьте в тесто яблоки, нарезанные ломтиками и перемешайте ложкой.
  5. Возьмите форму для запекания и застелите ее пергаментом для запекания. Выложите пирог в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 С в минут 35-40.
  6. Готовый пирог следует остудить, нарезать прямоугольниками и украсить сахарной пудрой.

Видеорецепт:

Пирог Кростата

Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Желтки – 6 шт

Варенье из абрикосов или айвы – 250-300 г

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 300 г

Соль – 1-2 г по вкусу

Как готовить:

  1. Перемешайте желтки с сахаром. Но не сбивайте их миксером: для песочного теста нам не нужен лишний воздух.
  2. Добавьте муку, соль, перемешайте тесто руками, а затем добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры.
  3. Снова вымешайте тесто, сформуйте из него шарик, накройте пленкой и поставьте в холодильник на час.
  4. Извлеките тесто из холодильника и разделите пополам. Уложите одну часть на стол, присыпанную мукой, и раскатайте тесто скалкой так, чтобы оно по размеру подходило к форме. Например, положите форму на тесто вверх дном, вырежьте из него круг – низ крастаты. Выложите этот круг в форму, смазанную сливочным маслом. Отрежьте еще тесто, сформуйте из него колбаски и выложите ими бока крестить сантиметр-полтора высотой.
  5. Теперь выложите на тесто варенье.
  6. Из остатка теста сделайте полосочки одинаковой ширины и выложите их сверху на варенье плетенкой крест-накрест. Поставьте кросстату в разогретую до 180°С духовку на полчаса.
  7. Дайте готовой кросстате остыть, тогда она будет хорошо резаться и не будет крошиться.

Видеорецепт:

Круассан с корицей

Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки

Ингредиенты:

Сливочное масло – 50 г

Кленовый сироп – 20 г

Корица – 0,5 г

Слоеное тесто – 500 г

Как готовить:

  1. В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте кленовый сироп и корицу. Перемешайте и отставьте его в сторону.
  2. Размороженное слоеное тесто разверните и нарежьте на полоски – по линиям сгибов. Выложите полосочки друг на друга и занозой прокатайте так, чтобы они соединились. Сложите пополам – и снова прокатайте. И так повторить несколько раз, формируя слои круассана. Затем раскатайте тесто в прямоугольник. Если он неправильной формы – отрежьте края так, чтобы было ровно.
  3. Теперь нарежьте тесто на будущие круассаны – треугольнички. У каждого из них нужно немного вытянуть два угла, которые являются основой каждого треугольничка.
  4. Смажьте каждый треугольник смесью масла, сиропа и корицы и сверните рулетом от основания треугольника до его верхушки. Выложите круасаны на противень с пергаментом, и каждый круассан снова смажьте маслом.
  5. Поставьте круассан в духовку, разогретую до 180° минут на 10-15.

Видеорецепт:

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