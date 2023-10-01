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Шарлотка, круассан и кростата: три простых рецепта для выпечки
мненияFoodOboz / Мнения
Делюсь тремя рецептами своей любимой осенней выпечки. Шарлотка с яблоками, кростата с вареньем и краусаны с корицей.
Все блюда готовятся очень быстро и просто, но вкус отличный.
Шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
Яйца – 3 шт
Сахар – 250 г
Сливочное масло – 150 г
Мука – 400 г
Разрыхлитель теста – 1 пакет
Яблоки (желательно твердые и кислые) – 1 кг
Молоко – 100 г
Сахарная пудра
Как готовить:
- Смешайте яйца и сахар, взбейте миксером, добавьте муку и снова взбейте.
- Растопите сливочное масло, немного остудите и влейте в тесто. Перемешайте блендером до однородного состояния.
- Влейте в тесто молоко, снова перемешайте, всыпьте разрыхлитель и перемешайте в последний раз. Тесто готово.
- Добавьте в тесто яблоки, нарезанные ломтиками и перемешайте ложкой.
- Возьмите форму для запекания и застелите ее пергаментом для запекания. Выложите пирог в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 С в минут 35-40.
- Готовый пирог следует остудить, нарезать прямоугольниками и украсить сахарной пудрой.
Видеорецепт:
Пирог Кростата
Ингредиенты:
Мука – 600 г
Желтки – 6 шт
Варенье из абрикосов или айвы – 250-300 г
Сливочное масло – 200 г
Сахар – 300 г
Соль – 1-2 г по вкусу
Как готовить:
- Перемешайте желтки с сахаром. Но не сбивайте их миксером: для песочного теста нам не нужен лишний воздух.
- Добавьте муку, соль, перемешайте тесто руками, а затем добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры.
- Снова вымешайте тесто, сформуйте из него шарик, накройте пленкой и поставьте в холодильник на час.
- Извлеките тесто из холодильника и разделите пополам. Уложите одну часть на стол, присыпанную мукой, и раскатайте тесто скалкой так, чтобы оно по размеру подходило к форме. Например, положите форму на тесто вверх дном, вырежьте из него круг – низ крастаты. Выложите этот круг в форму, смазанную сливочным маслом. Отрежьте еще тесто, сформуйте из него колбаски и выложите ими бока крестить сантиметр-полтора высотой.
- Теперь выложите на тесто варенье.
- Из остатка теста сделайте полосочки одинаковой ширины и выложите их сверху на варенье плетенкой крест-накрест. Поставьте кросстату в разогретую до 180°С духовку на полчаса.
- Дайте готовой кросстате остыть, тогда она будет хорошо резаться и не будет крошиться.
Видеорецепт:
Круассан с корицей
Ингредиенты:
Сливочное масло – 50 г
Кленовый сироп – 20 г
Корица – 0,5 г
Слоеное тесто – 500 г
Как готовить:
- В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте кленовый сироп и корицу. Перемешайте и отставьте его в сторону.
- Размороженное слоеное тесто разверните и нарежьте на полоски – по линиям сгибов. Выложите полосочки друг на друга и занозой прокатайте так, чтобы они соединились. Сложите пополам – и снова прокатайте. И так повторить несколько раз, формируя слои круассана. Затем раскатайте тесто в прямоугольник. Если он неправильной формы – отрежьте края так, чтобы было ровно.
- Теперь нарежьте тесто на будущие круассаны – треугольнички. У каждого из них нужно немного вытянуть два угла, которые являются основой каждого треугольничка.
- Смажьте каждый треугольник смесью масла, сиропа и корицы и сверните рулетом от основания треугольника до его верхушки. Выложите круасаны на противень с пергаментом, и каждый круассан снова смажьте маслом.
- Поставьте круассан в духовку, разогретую до 180° минут на 10-15.
Видеорецепт:
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