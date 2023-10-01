Делюсь тремя рецептами своей любимой осенней выпечки. Шарлотка с яблоками, кростата с вареньем и краусаны с корицей.

Все блюда готовятся очень быстро и просто, но вкус отличный.

Шарлотка с яблоками

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Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Сахар – 250 г

Сливочное масло – 150 г

Мука – 400 г

Разрыхлитель теста – 1 пакет

Яблоки (желательно твердые и кислые) – 1 кг

Молоко – 100 г

Сахарная пудра

Как готовить:

Смешайте яйца и сахар, взбейте миксером, добавьте муку и снова взбейте. Растопите сливочное масло, немного остудите и влейте в тесто. Перемешайте блендером до однородного состояния. Влейте в тесто молоко, снова перемешайте, всыпьте разрыхлитель и перемешайте в последний раз. Тесто готово. Добавьте в тесто яблоки, нарезанные ломтиками и перемешайте ложкой. Возьмите форму для запекания и застелите ее пергаментом для запекания. Выложите пирог в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 С в минут 35-40. Готовый пирог следует остудить, нарезать прямоугольниками и украсить сахарной пудрой.

Видеорецепт:

Пирог Кростата

Ингредиенты:

Мука – 600 г

Желтки – 6 шт

Варенье из абрикосов или айвы – 250-300 г

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 300 г

Соль – 1-2 г по вкусу

Как готовить:

Перемешайте желтки с сахаром. Но не сбивайте их миксером: для песочного теста нам не нужен лишний воздух. Добавьте муку, соль, перемешайте тесто руками, а затем добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры. Снова вымешайте тесто, сформуйте из него шарик, накройте пленкой и поставьте в холодильник на час. Извлеките тесто из холодильника и разделите пополам. Уложите одну часть на стол, присыпанную мукой, и раскатайте тесто скалкой так, чтобы оно по размеру подходило к форме. Например, положите форму на тесто вверх дном, вырежьте из него круг – низ крастаты. Выложите этот круг в форму, смазанную сливочным маслом. Отрежьте еще тесто, сформуйте из него колбаски и выложите ими бока крестить сантиметр-полтора высотой. Теперь выложите на тесто варенье. Из остатка теста сделайте полосочки одинаковой ширины и выложите их сверху на варенье плетенкой крест-накрест. Поставьте кросстату в разогретую до 180°С духовку на полчаса. Дайте готовой кросстате остыть, тогда она будет хорошо резаться и не будет крошиться.

Видеорецепт:

Круассан с корицей

Ингредиенты:

Сливочное масло – 50 г

Кленовый сироп – 20 г

Корица – 0,5 г

Слоеное тесто – 500 г

Как готовить:

В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте кленовый сироп и корицу. Перемешайте и отставьте его в сторону. Размороженное слоеное тесто разверните и нарежьте на полоски – по линиям сгибов. Выложите полосочки друг на друга и занозой прокатайте так, чтобы они соединились. Сложите пополам – и снова прокатайте. И так повторить несколько раз, формируя слои круассана. Затем раскатайте тесто в прямоугольник. Если он неправильной формы – отрежьте края так, чтобы было ровно. Теперь нарежьте тесто на будущие круассаны – треугольнички. У каждого из них нужно немного вытянуть два угла, которые являются основой каждого треугольничка. Смажьте каждый треугольник смесью масла, сиропа и корицы и сверните рулетом от основания треугольника до его верхушки. Выложите круасаны на противень с пергаментом, и каждый круассан снова смажьте маслом. Поставьте круассан в духовку, разогретую до 180° минут на 10-15.

Видеорецепт: