В настоящее время в Украине проходит настоящий сезон ананасов. Цена на них в разы ниже, чем в другие месяцы, а значит, можно позволить себе приобрести этот фрукт, и не просто съесть сырым, а приготовить из него что-то действительно вкусное и интересное.

Так, например, фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram опубликовала рецепт шарлотки. Но вместо привычных всем яблок на этот раз она использовала ананасы. Получилось довольно интересно и ароматно.

Ингредиенты

Ананас – 200 гр

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Мука – 160 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Подсластитель – 180 гр

Сахарная пудра – 1 ч.л.

Яйца – 4 шт

Масло растительное – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с подсластителем и постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Размешиваем до образования однородной массы.

2. Ананас чистим и нарезаем на кубики.

3. Смешиваем ананас с тестом.

4. Застилаем форму для выпекания пергаментом и смазываем его маслом.

5. Переливаем тесто в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.

6. Готовность шарлотки следует проверять с помощью зубочистки.

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