Шарлотка с ананасом: обычное блюдо с экзотическим сезонным фруктом
В настоящее время в Украине проходит настоящий сезон ананасов. Цена на них в разы ниже, чем в другие месяцы, а значит, можно позволить себе приобрести этот фрукт, и не просто съесть сырым, а приготовить из него что-то действительно вкусное и интересное.
Так, например, фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram опубликовала рецепт шарлотки. Но вместо привычных всем яблок на этот раз она использовала ананасы. Получилось довольно интересно и ароматно.
Ингредиенты
- Ананас – 200 гр
- Мука – 160 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Подсластитель – 180 гр
- Сахарная пудра – 1 ч.л.
- Яйца – 4 шт
- Масло растительное – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с подсластителем и постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Размешиваем до образования однородной массы.
2. Ананас чистим и нарезаем на кубики.
3. Смешиваем ананас с тестом.
4. Застилаем форму для выпекания пергаментом и смазываем его маслом.
5. Переливаем тесто в форму и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.
6. Готовность шарлотки следует проверять с помощью зубочистки.
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