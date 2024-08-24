Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

Шарлотка – это десерт, изготовленный из воздушного бисквита с добавлением фруктов. Чаще используют яблоки, но можно добавлять и любые другие фрукты, тем самым создавая новые взрывные вкусы.

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Вот, например, фудблогер из Алена Московченко в Instagram рассказала, что готовит шарлотку с добавлением инжира. Она получается очень ароматная и вкусная. А чтобы сделать ее вкус совершенным, кулинар добавила еще и сыр Дор блю.

Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

Ингредиенты

  • Сметана – 300 гр
  • Сахар – 300 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Мука – 300 гр
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Соль – щепотка
  • Сода – 1 ч.л.

1. В сметану добавьте сахар, ванильный сахар, яйца. Все тщательно перемешайте.

Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

2. Добавьте муку и соль, снова перемешайте.

Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

3. Добавьте соду, потушите уксусом и перемешайте до однородной массы.

Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами

4. Вылейте тесто в форму диаметром 26 см. Сверху выложите инжир и сыр Дор блю.

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