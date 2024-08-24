Шарлотка с инжиром и Дор блю: как приготовить вкусный пирог с необычными ингредиентами
Шарлотка – это десерт, изготовленный из воздушного бисквита с добавлением фруктов. Чаще используют яблоки, но можно добавлять и любые другие фрукты, тем самым создавая новые взрывные вкусы.
Вот, например, фудблогер из Алена Московченко в Instagram рассказала, что готовит шарлотку с добавлением инжира. Она получается очень ароматная и вкусная. А чтобы сделать ее вкус совершенным, кулинар добавила еще и сыр Дор блю.
Ингредиенты
- Сметана – 300 гр
- Сахар – 300 гр
- Яйца – 3 шт
- Мука – 300 гр
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Соль – щепотка
- Сода – 1 ч.л.
1. В сметану добавьте сахар, ванильный сахар, яйца. Все тщательно перемешайте.
2. Добавьте муку и соль, снова перемешайте.
3. Добавьте соду, потушите уксусом и перемешайте до однородной массы.
4. Вылейте тесто в форму диаметром 26 см. Сверху выложите инжир и сыр Дор блю.
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