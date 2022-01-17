Шарлотка с яблоками и творогом: чем заменить пшеничную муку

Ингредиенты:

⁣⁣⠀

Овсяные хлопья – 50 гр⁣⁣.

Творог – 200 ⁣гр.

Яйца – 2 ⁣шт.

Яблоки – 2 ⁣⁣шт.⠀

Разрыхлитель 1 ⁣⁣ч.л

Ваниль по вкусу⁣⁣⠀

Корица⁣⁣.⠀

⁣⁣⠀

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ⁣⁣⠀

ШАГ 1:⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, всех удобнее это сделать в кофемолке. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀

Видео дня

⁣⁣⠀

В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Яблоки хорошенько промойте, особенно если они магазинные, так как их обрабатывают воском. Можете срезать с них кожуру. У меня яблоки из сада, я оставила их с кожей. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Моя форма размером 18 см в диаметре.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета. Такая шарлотка хороша как в теплом, так и в холодном виде.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Приятного аппетита!