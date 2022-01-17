Шарлотка с яблоками и творогом: чем заменить пшеничную муку
Ингредиенты:
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Овсяные хлопья – 50 гр.
Творог – 200 гр.
Яйца – 2 шт.
Яблоки – 2 шт.⠀
Разрыхлитель 1 ч.л
Ваниль по вкусу⠀
Корица.⠀
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ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ⠀
ШАГ 1:⠀
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Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, всех удобнее это сделать в кофемолке. ⠀
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Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⠀
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В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⠀
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Добавьте в яичную массу творог и муку.⠀
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Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⠀
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Яблоки хорошенько промойте, особенно если они магазинные, так как их обрабатывают воском. Можете срезать с них кожуру. У меня яблоки из сада, я оставила их с кожей. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⠀
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Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⠀
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Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Моя форма размером 18 см в диаметре.⠀
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Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета. Такая шарлотка хороша как в теплом, так и в холодном виде.⠀
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Приятного аппетита!
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