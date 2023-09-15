Самая простая шарлотка с яблоками: рецепт бюджетного теста
Шарлотка – это самый простой и вкусный яблочный пирог. В его основе элементарное тесто на кефире, молоке, сметане или простокваше, а также много сочной яблочной начинки.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом яблочной шарлотки в духовке.
Ингредиенты:
- сахар – 200 г
- мука – 200 г
- яйца – 3 шт
- яблоки – 600-800 г
Способ приготовления:
1. Для начала разбить в миску яйца, добавить щепотку соли и взбить миксером до образования пышной пены.
2. К полученной массе добавить сахар. Взбивать еще 6 минут.
3. Далее нужно насыпать муку, осторожно перемешать тесто, чтобы не было комочков.
4. Почистить яблоки от сердцевины и нарезать не толстыми кусочками.
5. Форму смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Вылить половину теста, высыпать все яблоки, вылить остальное тесто и разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!
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