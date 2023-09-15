Шарлотка – это самый простой и вкусный яблочный пирог. В его основе элементарное тесто на кефире, молоке, сметане или простокваше, а также много сочной яблочной начинки.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом яблочной шарлотки в духовке.

Ингредиенты:

сахар – 200 г

мука – 200 г

яйца – 3 шт

яблоки – 600-800 г

Способ приготовления:

1. Для начала разбить в миску яйца, добавить щепотку соли и взбить миксером до образования пышной пены.

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2. К полученной массе добавить сахар. Взбивать еще 6 минут.

3. Далее нужно насыпать муку, осторожно перемешать тесто, чтобы не было комочков.

4. Почистить яблоки от сердцевины и нарезать не толстыми кусочками.

5. Форму смазать сливочным маслом, присыпать мукой. Вылить половину теста, высыпать все яблоки, вылить остальное тесто и разровнять поверхность. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!

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