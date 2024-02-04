Шарлотка с яблоками: простой рецепт любимого десерта
Шарлотка с яблоками – отличный десерт, знакомый миллионам людей с детства. Хозяйки любят готовить шарлотку, ведь это не занимает слишком много времени и не требует использования дорогих продуктов.
Рецептом приготовления шарлотки в Instagram поделилась фудблогер с ником jocheretyan. Приготовив пирог по этому рецепту, можно порадовать своих родных лучшим десертом из детства.
Ингредиенты
- Мука – 160 гр
- Яблоки – 4 шт
- Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 100 гр
- Масло для смазки формы – 50 гр
- Сахарная пудра для украшения – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Яблоки очистить от пролоножек и семян. Если кожура плотная, то яблоки лучше почистить.
2. Нарезать яблоки на тонкие ломтики.
3. Муку просеять вместе с разрыхлителем.
4. Холодные яйца прямо из холодильника разбить в высокую емкость и взбивать несколько минут миксером.
5. Всыпать в яйца ванильный и обычный сахар, взбивать на высокой скорости миксера, пока масса не станет светлой и пышной.
6. В яичную массу частями всыпать муку с разрыхлителем, параллельно перемешивая тесто лопаткой. В результате тесто должно получиться как густая сметана.
7. Форму для выпечки смазать растительным маслом или сливочным маслом и присыпать мукой. Вместо муки можно использовать панировочные сухари, смешанные с сахаром.
8. На дно формы плотно выложить изрезанные яблоки.
9. Вылить тесто в форму и равномерно его распределить.
10. Отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
11. Готовую шарлотку переворачиваем вверх дном и перекладываем на решетку. Даем полностью остыть и только после этого вынимаем его из формы.
12. Присыпаем шарлотку сахарной пудрой и подаем на стол.
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