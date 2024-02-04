Шарлотка с яблоками – отличный десерт, знакомый миллионам людей с детства. Хозяйки любят готовить шарлотку, ведь это не занимает слишком много времени и не требует использования дорогих продуктов.

Рецептом приготовления шарлотки в Instagram поделилась фудблогер с ником jocheretyan. Приготовив пирог по этому рецепту, можно порадовать своих родных лучшим десертом из детства.

Ингредиенты

Мука – 160 гр

Яблоки – 4 шт

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

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Ванильный сахар – 1 ч.л.

Яйца – 4 шт

Сахар – 100 гр

Масло для смазки формы – 50 гр

Сахарная пудра для украшения – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Яблоки очистить от пролоножек и семян. Если кожура плотная, то яблоки лучше почистить.

2. Нарезать яблоки на тонкие ломтики.

3. Муку просеять вместе с разрыхлителем.

4. Холодные яйца прямо из холодильника разбить в высокую емкость и взбивать несколько минут миксером.

5. Всыпать в яйца ванильный и обычный сахар, взбивать на высокой скорости миксера, пока масса не станет светлой и пышной.

6. В яичную массу частями всыпать муку с разрыхлителем, параллельно перемешивая тесто лопаткой. В результате тесто должно получиться как густая сметана.

7. Форму для выпечки смазать растительным маслом или сливочным маслом и присыпать мукой. Вместо муки можно использовать панировочные сухари, смешанные с сахаром.

8. На дно формы плотно выложить изрезанные яблоки.

9. Вылить тесто в форму и равномерно его распределить.

10. Отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

11. Готовую шарлотку переворачиваем вверх дном и перекладываем на решетку. Даем полностью остыть и только после этого вынимаем его из формы.

12. Присыпаем шарлотку сахарной пудрой и подаем на стол.

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