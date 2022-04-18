Шарлотка в мультиварке: как быстро приготовить пирог без духовки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Шарлотка в мультиварке: как быстро приготовить пирог без духовки

Если времени на выпекание мало, но хочется вкусного домашнего пирога, шарлотка – идеальный вариант. Чтобы быстро приготовить такое блюдо, даже не придется использовать духовку, ведь подойдет мультиварка. С помощью такого девайса пирог получится идеальным без лишних хлопот.

Идея приготовления шарлотки в мультиварке опубликована на странице Виктории Михно ( vikamihno ) в Instagram.

Рецепт шарлотки в мультиварке

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 1 стакан

  • сахар – 1 стакан

  • куриные яйца – 4 штуки

  • яблоко – 4 штуки

  • сливочное масло – 50 г

  • разрыхлитель – 1 чайная ложка

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Способ приготовления:

1. Яблоки почистить и нарезать ломтиками.

2. Миксером взбить яйца с сахаром, пока сахар не растворится.

Замешивание теста для шарлотки

3. Добавить стакан муки с разрыхлителем и снова взбить. По консистенции тесто должно напоминать сметану.

4. Включить мультиварку, положить кусочек масла – он должен растаять.

5. Смазать им стенки и добавить 2 столовых ложки сахара. Помешать лопаткой, пока сахар полностью не растворится в масле.

6. Красиво выложить первый слой яблок – остальные можно как угодно, но не очень плотно.

7. Вылить тесто.

Приготовление яблочной шарлотки

8. Поставить на 40 минут в режиме выпечка. Когда приготовится – перевернуть на тарелку.

9. Для красоты присыпать сахарной пудрой.

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