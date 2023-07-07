Шашлык из кабачков за 5 минут: легкий вариант вкусного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шашлыка из кабачков

Шашлыки в классическом варианте всегда готовят из мяса – свинина, курица, телятина, баранина. Но, если ы не едите мясо, прекрасной альтернативой станут сезонные полезные овощи, из которых можно приготовить шашлык всего за 10 минут. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар Алена поделилась в Instagram рецептом вкусного шашлыка из кабачков с сыром, которые будут легким и при этом станут идеальным вариантом ужина.

Рецепт шашлыка из кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 1-2 шт.
  • сыр "Рикота" – 100 г
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок. Посолите, поперчите.

Свежие кабачки

2. Выложите во внутрь кусочек сыра, сверните рулетом.

Сыр для начинки

3. Нанизывайте рулеты на шпажки очень аккуратно. 

Приготовление шашлыков из кабачков

4. Готовьте на гриле до готовности. 

Готовые шашлыки

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