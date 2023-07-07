Шашлыки в классическом варианте всегда готовят из мяса – свинина, курица, телятина, баранина. Но, если ы не едите мясо, прекрасной альтернативой станут сезонные полезные овощи, из которых можно приготовить шашлык всего за 10 минут.

Кулинар Алена поделилась в Instagram рецептом вкусного шашлыка из кабачков с сыром, которые будут легким и при этом станут идеальным вариантом ужина.

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Ингредиенты:

кабачки – 1-2 шт.

сыр "Рикота" – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок. Посолите, поперчите.

2. Выложите во внутрь кусочек сыра, сверните рулетом.

3. Нанизывайте рулеты на шпажки очень аккуратно.

4. Готовьте на гриле до готовности.

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