Шашлык из карпа в томатном соке: очень вкусный вариант приготовления рыбы
Почему-то шашлык всегда ассоциируется исключительно с мясом. Но пока сезон пикников в разгаре, почему бы не попытаться приготовить на углях и другие продукты, например рыбу.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт приготовления шашлыка из карпа в томатном соке. Она утверждает, что вы точно еще не пробовали такую вкусную рыбу. После небольших усилий на вашем столе появится блюдо с невероятным сочетанием вкуса, нежности, аромата и пользы.
Ингредиенты
- Карп – 2 кг
Ингредиенты для маринада
- Томатный сок – ½ л
- Лимон – 1 шт
- Соль – 1 ст.л.
- Перец – 1-2 ч.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Лук – 2 шт
Способ приготовления
1. Рыбу зачистить и разрезать на стейки.
2. Из каждого куска вырезать позвоночник и разрезать пополам.
3. Лук нарезать на полкольца.
4. В миску положить рыбу и добавить все ингредиенты маринада, а лук сильно отжать.
5. Оставить мариноваться на 1-2 часа.
6. Жарить до золотистого цвета.
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