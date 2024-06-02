Почему-то шашлык всегда ассоциируется исключительно с мясом. Но пока сезон пикников в разгаре, почему бы не попытаться приготовить на углях и другие продукты, например рыбу.

Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт приготовления шашлыка из карпа в томатном соке. Она утверждает, что вы точно еще не пробовали такую вкусную рыбу. После небольших усилий на вашем столе появится блюдо с невероятным сочетанием вкуса, нежности, аромата и пользы.

Ингредиенты

Карп – 2 кг

Ингредиенты для маринада

Томатный сок – ½ л

Лимон – 1 шт

Соль – 1 ст.л.

Перец – 1-2 ч.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Лук – 2 шт

Способ приготовления

1. Рыбу зачистить и разрезать на стейки.

2. Из каждого куска вырезать позвоночник и разрезать пополам.

3. Лук нарезать на полкольца.

4. В миску положить рыбу и добавить все ингредиенты маринада, а лук сильно отжать.

5. Оставить мариноваться на 1-2 часа.

6. Жарить до золотистого цвета.

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