Шашлык – блюдо, которое любят практически все. Готовить его можно из любого мяса, самое важное при приготовлении – сделать правильный маринад, от которого зависит вкус и сочность мяса.

Редакция FoodOboz делится советами, как приготовить вкусный шашлык из куриного филе в духовке, чтобы мясо было сочным и мягким.

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1. Маринад

Для того, чтобы шашлык из филе был сочным, лучшим маринадом по мнению кулинаров, будет майонез, сметана. Еще можно мариновать в соевом соусе с оливковым маслом и соком лимона.

Если вы запекаете куриные крылышки, для них подойдет маринад из специй, меда и растительного масла.

2. Сколько мариновать куриное филе

Для того, чтобы мясо хорошо промариновалось, его лучше оставить на 1-2 часа. Но, так как филе нежное и быстро пропитывается, его можно оставить и на 30 минут, после сразу готовить.

3. Как правильно приготовить шашлык из филе в духовке

Вам нужно застелить противень фольгой, смазать маслом, сверху выложить лук и лимон, на них нанизанную на шпажки курицу. Сверху обязательно накройте мясо фольгой и запекайте в духовке 10 минут при 180C. После снимите фольгу и готовьте еще 10 минут, чтобы мясо подрумянилось.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как нельзя готовить шашлык, чтобы он был вкусным и мясо не горело.