Шашлык из лаваша: простое и оригинальное блюдо от звездных шеф-поваров
Шашлык на открытом огне – это всегда вкусно и невероятно ароматно. Это блюдо каждый готовит по собственному рецепту. Но сегодня предлагаем обратить внимание именно на рецепт, который представили два известных шеф-повара, а именно Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво.
Они предложили приготовили рулетики из лаваша с мясом, которые получатся еще вкуснее обычного шашлыка. Рецепт этого блюда был опубликован в Instagram.
Ингредиенты
- Болгарский перец – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Петрушка – 50 гр
- Фарш свинина-говядина – 1 кг
- Лаваш – 2 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Перец и лук нарезать кубиком. Петрушку измельчить.
2. Смешать овощи с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.
3. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.
4. Порезать рулетик на порционные кусочки.
5. Нанизать их на шампур и жарить на углях до готовности.
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