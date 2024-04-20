Шашлык на открытом огне – это всегда вкусно и невероятно ароматно. Это блюдо каждый готовит по собственному рецепту. Но сегодня предлагаем обратить внимание именно на рецепт, который представили два известных шеф-повара, а именно Ольга Рябенко и Эктор Хименес-Браво.

Они предложили приготовили рулетики из лаваша с мясом, которые получатся еще вкуснее обычного шашлыка. Рецепт этого блюда был опубликован в Instagram.

Ингредиенты

Болгарский перец – 2 шт

Лук – 1 шт

Петрушка – 50 гр

Фарш свинина-говядина – 1 кг

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Лаваш – 2 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Перец и лук нарезать кубиком. Петрушку измельчить.

2. Смешать овощи с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.

3. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.

4. Порезать рулетик на порционные кусочки.

5. Нанизать их на шампур и жарить на углях до готовности.

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