Шашлык из макарон и сосисок: рецепт бюджетного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить с разными продуктами, но вкуснее всего будет с сыром, тунцом, грибами, филе, фаршем. Еще их можно использовать для приготовления вкусных и сытных запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального шашлыка из макарон, с сосисками и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • макароны 
  • сосиски
  • кетчуп 
  • майонез
  • масло
  • специи 
  • моцарелла
  • кукуруза

Способ приготовления: 

1. Отварите слегка макароны. Порежьте сосиски.

Ингредиенты для блюда

2. Нанизывайте поочередно макароны и сосиски на шпажки.

Приготовление шашлыка

3. Смажьте сверху соусом из кетчупа с майонезом, сверху выложите кукурузу.

Сыр для блюда

4. Переложите на противень, сверху присыпьте тертым сыром и готовьте в духовке 10-15 минут.

Готовый шашлык

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