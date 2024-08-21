Макароны можно готовить с разными продуктами, но вкуснее всего будет с сыром, тунцом, грибами, филе, фаршем. Еще их можно использовать для приготовления вкусных и сытных запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального шашлыка из макарон, с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

макароны

сосиски

кетчуп

майонез

масло

специи

моцарелла

кукуруза

Способ приготовления:

1. Отварите слегка макароны. Порежьте сосиски.

2. Нанизывайте поочередно макароны и сосиски на шпажки.

3. Смажьте сверху соусом из кетчупа с майонезом, сверху выложите кукурузу.

4. Переложите на противень, сверху присыпьте тертым сыром и готовьте в духовке 10-15 минут.

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