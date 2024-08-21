Видео дня
Шашлык из макарон и сосисок: рецепт бюджетного блюда для перекуса
Макароны можно готовить с разными продуктами, но вкуснее всего будет с сыром, тунцом, грибами, филе, фаршем. Еще их можно использовать для приготовления вкусных и сытных запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинального шашлыка из макарон, с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- макароны
- сосиски
- кетчуп
- майонез
- масло
- специи
- моцарелла
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Отварите слегка макароны. Порежьте сосиски.
2. Нанизывайте поочередно макароны и сосиски на шпажки.
3. Смажьте сверху соусом из кетчупа с майонезом, сверху выложите кукурузу.
4. Переложите на противень, сверху присыпьте тертым сыром и готовьте в духовке 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: