Шашлык в апельсиновом маринаде: получается очень нежным и сочным

Для шашлыка часто выбирают разнообразные молочные маринады, например, кефир. Также это может быть газировка или соевый соус. Но если вы хотите свежий и натуральный вкус – можно использовать апельсин. Он придаст легкую кислинку и сделает мясо мягким.

Идея приготовления шашлыка в апельсиновом маринаде опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tolokova23 в Instagram. С апельсином очень удачно сочетаются всевозможные травы.

Ингредиенты:

1 кг мяса (свиного, можно куриную грудку)

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1 апельсин

1 луковица

травы

соль, перец – по вкусу

10 шт картофеля

масло

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем на небольшие кусочки, чтобы оно успело приготовиться вместе с картофелем.

2. К мясу добавляем нарезанный на кольца лук, травы (по вашему вкусу), соль, перец и выжимаем сок одного апельсина.

3. Хорошо вдавливаем это все в мясо, накрываем и оставляем на 2 часа мариноваться (можно и подольше).

4. Когда мясо хорошо промаринуется, надеваем его на шпажки.

5. Берем форму, смазываем маслом, на низ выкладываем картофель разрезанный на 2 части, немного соли, перца, а на верх ставим шашлык.

6. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов.

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