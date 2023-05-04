Шашлык в апельсиновом маринаде: получается очень нежным и сочным
Для шашлыка часто выбирают разнообразные молочные маринады, например, кефир. Также это может быть газировка или соевый соус. Но если вы хотите свежий и натуральный вкус – можно использовать апельсин. Он придаст легкую кислинку и сделает мясо мягким.
Идея приготовления шашлыка в апельсиновом маринаде опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tolokova23 в Instagram. С апельсином очень удачно сочетаются всевозможные травы.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса (свиного, можно куриную грудку)
- 1 апельсин
- 1 луковица
- травы
- соль, перец – по вкусу
- 10 шт картофеля
- масло
Способ приготовления:
1. Мясо нарезаем на небольшие кусочки, чтобы оно успело приготовиться вместе с картофелем.
2. К мясу добавляем нарезанный на кольца лук, травы (по вашему вкусу), соль, перец и выжимаем сок одного апельсина.
3. Хорошо вдавливаем это все в мясо, накрываем и оставляем на 2 часа мариноваться (можно и подольше).
4. Когда мясо хорошо промаринуется, надеваем его на шпажки.
5. Берем форму, смазываем маслом, на низ выкладываем картофель разрезанный на 2 части, немного соли, перца, а на верх ставим шашлык.
6. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов.
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