Шашлык на природе – одна из традиций во время празднования Пасхи. Но почти по всей территории Украины сейчас пасмурная и дождливая погода, так что на улице будет не очень комфортно разжигать огонь. Поэтому если вы не можете отказаться от жареного сочного мяса – приготовьте его в духовке по особой технологии.

Идея приготовления шашлыка в духовке опубликована на странице annyshka_and_maslo в Instagram.

Ингредиенты:

вырезка из свинины

специи к шашлыку, мясу, свинине.

лук – 4 больших на 2 кг

масло – 2 ст.л

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Способ приготовления:

1. Мясо порезать средними кусочками. Если сделать мелкие – блюдо будет сухим.

2. Лук нарезать кубиком, немного подавить его толкушкой для картофеля.

3. Масло смешать со специями.

4. Лук и маринад смешать с мясом, отправить на ночь в холодильник.

5. На среднем огне поджарить мясо до корочки таким образом, чтобы не попал лук из маринада.

6. Когда мясо зарумянится – выложить его на противень, застеленный фольгой. Сверху положить лук из маринада.

7. Накрыть противень фольгой и на 30-40 минут поместить в духовку.

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