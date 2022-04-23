Шашлык в духовке: можно готовить в любую погоду
Шашлык на природе – одна из традиций во время празднования Пасхи. Но почти по всей территории Украины сейчас пасмурная и дождливая погода, так что на улице будет не очень комфортно разжигать огонь. Поэтому если вы не можете отказаться от жареного сочного мяса – приготовьте его в духовке по особой технологии.
Идея приготовления шашлыка в духовке опубликована на странице annyshka_and_maslo в Instagram.
Ингредиенты:
вырезка из свинины
специи к шашлыку, мясу, свинине.
лук – 4 больших на 2 кг
масло – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Мясо порезать средними кусочками. Если сделать мелкие – блюдо будет сухим.
2. Лук нарезать кубиком, немного подавить его толкушкой для картофеля.
3. Масло смешать со специями.
4. Лук и маринад смешать с мясом, отправить на ночь в холодильник.
5. На среднем огне поджарить мясо до корочки таким образом, чтобы не попал лук из маринада.
6. Когда мясо зарумянится – выложить его на противень, застеленный фольгой. Сверху положить лук из маринада.
7. Накрыть противень фольгой и на 30-40 минут поместить в духовку.
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