Шеф "Адской кухни" поделился рецептами самых идеальных осенних блюд: топ-4

Осенью очень хочется есть не только полезные блюда, но еще и вкусные, пряные, согревающие, благодаря которым вы быстро насытитесь. Прекрасными вариантами для этого станут – овощные супы, например, из тыквы, а также вкусные пироги с ягодами и фруктами.

Шеф реалити "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов эксклюзивно для FoodOboz рассказал, что лучше всего есть осенью, а также поделился наилучшими рецептами осенних блюд и дал советы, благодаря которым и вы с легкостью приготовите вкусные блюда.

Суп

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"Осенью хочется, чтобы еда согревала. И суп идеально справляется с этой задачей. Прекрасное сезонное первое блюдо – тыквенный суп-пюре. Сам его очень люблю. Да и непрофессионал с ним справится", – отметил шеф-повар.

Рецепт супа и советы приготовления от Алекса Якутова

Достаточно сварить куриный бульон. Пока он варится, запеките тыкву. Это сделать легко. Разрежьте ее пополам, удалите семечки, положите к ней розмарин, немного чеснока, сбрызните маслом и заверните в фольгу. Отправляйте в духовку. Когда она станет мягкой, достаньте и очистите кожуру. Бульон процедите. Лук и морковь обжарьте на сковороде, добавьте немного розмарина, чеснока. Выложите к ним печеную тыкву. Обжарьте. Потом перебейте обжаренные овощи в блендере, густоту регулируйте, добавляя бульон. Также в суп можно добавить кокосовые или обычные сливки. Доведите его до вкуса солью, перцем, лимонным соком и сахаром. И наслаждайтесь полезным первым блюдом.

Меланзана

Для этого блюда шеф-повар советует использовать помидоры пелати.

Они должны стать мастхевом №1 в вашем доме. Годами стоят и очень выручают, если нужно что-то быстро приготовить. Кстати, их можно консервировать самим. Вместо пелати также можно взять простые томаты.

Рецепт блюда

Баклажаны нарежьте пластинами или кружочками. Обжарьте с двух сторон на сковороде в большом количестве масла. Выложите их на салфетки, чтобы лишнее масло стекло. Потом отправьте в какую-то гастроемкость. Возьмите помидоры пелати. Помидоры перебейте блендером, добавьте сахар и соль по вкусу. Можно разбавить водичкой, если соус вышел слишком густой. Теперь выложите баклажаны в гастроемкость, сверху посыпьте пармезаном, залейте томатами. И так выкладывайте слоями. Последний закройте сыром. Отправьте их в духовку на 15-20 минут. Запекайте при высокой температуре.

Блюдо получится нежным, вкусным.

Шарлотка

Рецепт от шефа

Возьмите пять яблок, очистите и нарежьте тонкими дольками. Просейте муку с разрыхлителем. Яйца хорошо взбейте с сахаром, добавьте муку. Тесто должно выйти, как густая сметана. Смешайте яблоки с тестом и отправляйте запекаться в духовку.

Тарт Татен

"У меня всегда в морозилке лежит слоенное тесто, с ним я готовлю французский перевернутый пирог. Это просто кайф", – рассказывает Алекс Якутов.

Способ приготовления вкусного пирога:

Духовку разогрели, яблоки, груши нарезали. Берете сковороду, высыпаете сахар, топите карамель. Добавляете палочку корицы. Как только карамель растопилась, выкладываете в емкость фрукты, сверху заливаете карамель и накрываете тестом. Ставите в духовку. Испеклось – достаете и даете немного отойти. Берете тарелку, переворачиваете пирог.

"Очень вкусно есть его с мороженным. Звучит холодно, но это не так. Пирог-то теплый. Настоящее блаженство", – добавил Якутов.

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