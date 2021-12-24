Шикарный картофель в сметанном кляре: и пюре, и жареный одновременно

Картофель всегда найдется в каждом доме, поэтому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Если хотите по-новому приготовить картофель на обед или ужин, или просто на праздничный стол – приготовьте картофель в кляре. Выходит 2в1: и пюре, и жареная одновременно. Нереально вкусная закуска.

Рецептом картофеля в кляре поделился фудблогер evgen_food_. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

сыр – 150 г

яйца – 2 шт

сметана – 100 г

мука – 4 ст. л.

зелень

черный перец

Способ приготовления:

1. Очистить и отварить картофель.

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2. Размять ее в пюре. Добавить перец и измельченную зелень.

3. Натереть сыр на терке и добавить в картофель. Перемешать.

4. Сформировать маленькие картофельные шарики в виде котлет.

5. В отдельной миске разбить яйца, добавить сметану и соль.

6. Добавить муку и перемешать.

7. В полученной массе обвалять картофель и обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Подавать со сметаной или любимыми соусами.

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