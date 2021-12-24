Шикарный картофель в сметанном кляре: и пюре, и жареный одновременно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Шикарный картофель в сметанном кляре: и пюре, и жареный одновременно

Картофель всегда найдется в каждом доме, поэтому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Если хотите по-новому приготовить картофель на обед или ужин, или просто на праздничный стол – приготовьте картофель в кляре. Выходит 2в1: и пюре, и жареная одновременно. Нереально вкусная закуска.

Рецептом картофеля в кляре поделился фудблогер evgen_food_. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг

  • сыр – 150 г

  • яйца – 2 шт

  • сметана – 100 г

  • мука – 4 ст. л.

  • зелень

  • черный перец

Способ приготовления:

1. Очистить и отварить картофель.

Картофельное пюре для блюда
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2. Размять ее в пюре. Добавить перец и измельченную зелень.

3. Натереть сыр на терке и добавить в картофель. Перемешать.

4. Сформировать маленькие картофельные шарики в виде котлет.

Подготовка картофеля

5. В отдельной миске разбить яйца, добавить сметану и соль.

6. Добавить муку и перемешать.

Сливочный кляр для картофеля

7. В полученной массе обвалять картофель и обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Жарение картофеля

Подавать со сметаной или любимыми соусами.

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