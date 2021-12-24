Шикарный картофель в сметанном кляре: и пюре, и жареный одновременно
Картофель всегда найдется в каждом доме, поэтому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Если хотите по-новому приготовить картофель на обед или ужин, или просто на праздничный стол – приготовьте картофель в кляре. Выходит 2в1: и пюре, и жареная одновременно. Нереально вкусная закуска.
Рецептом картофеля в кляре поделился фудблогер evgen_food_. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
сыр – 150 г
яйца – 2 шт
сметана – 100 г
мука – 4 ст. л.
зелень
черный перец
Способ приготовления:
1. Очистить и отварить картофель.
2. Размять ее в пюре. Добавить перец и измельченную зелень.
3. Натереть сыр на терке и добавить в картофель. Перемешать.
4. Сформировать маленькие картофельные шарики в виде котлет.
5. В отдельной миске разбить яйца, добавить сметану и соль.
6. Добавить муку и перемешать.
7. В полученной массе обвалять картофель и обжарить на сковороде до золотистой корочки.
Подавать со сметаной или любимыми соусами.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: