"Школьная" пицца из всего, что есть в холодильнике: рецепт удачного теста
Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также из лаваша. Для начинки лучше всего использовать бекон, куриное филе, овощи, сыр, майонез, кетчуп.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, очень простой в приготовлении пиццы.
Ингредиенты:
- Дрожжи – 10 г
- Сахар – 3 ст. ложки
- Соль – щепотка
- Сливочное масло
- Вода – 100 мл
- Мука – 550 г
- Молоко – 300 мл
- Яйца – 3 шт.
Начинка:
- Сыр – 200 г
- Колбаса – 200 г
- Кукуруза – 3 ст. л.
- Оливки – 20 шт.
- Перец, паприка – по вкусу
- Зелень
- Кетчуп – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Опара: растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, соль, перемешайте, дайте постоять.
2. После добавьте яйца, всыпьте муку, влейте молоко, растопленное сливочное масло, перемешайте. Накройте миску с тестом пленкой и оставьте, чтобы тесто подошло.
3. После сформируйте из теста средних размеров пиццы, переложите на противень с пергаментом, смажьте кетчупом, выложите начинку и выпекайте.
Готовую пиццу лучше есть горячей!
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