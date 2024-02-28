Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также из лаваша. Для начинки лучше всего использовать бекон, куриное филе, овощи, сыр, майонез, кетчуп.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, очень простой в приготовлении пиццы.

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Ингредиенты:

Дрожжи – 10 г

Сахар – 3 ст. ложки

Соль – щепотка

Сливочное масло

Вода – 100 мл

Мука – 550 г

Молоко – 300 мл

Яйца – 3 шт.

Начинка:

Сыр – 200 г

Колбаса – 200 г

Кукуруза – 3 ст. л.

Оливки – 20 шт.

Перец, паприка – по вкусу

Зелень

Кетчуп – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, соль, перемешайте, дайте постоять.

2. После добавьте яйца, всыпьте муку, влейте молоко, растопленное сливочное масло, перемешайте. Накройте миску с тестом пленкой и оставьте, чтобы тесто подошло.

3. После сформируйте из теста средних размеров пиццы, переложите на противень с пергаментом, смажьте кетчупом, выложите начинку и выпекайте.

Готовую пиццу лучше есть горячей!

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