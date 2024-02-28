"Школьная" пицца из всего, что есть в холодильнике: рецепт удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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'Школьная' пицца из всего, что есть в холодильнике: рецепт удачного теста

Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также из лаваша. Для начинки лучше всего использовать бекон, куриное филе, овощи, сыр, майонез, кетчуп. 

Домашняя пицца

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, очень простой в приготовлении пиццы

Как быстро приготовить вкусную пиццу
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Ингредиенты: 

  • Дрожжи – 10 г
  • Сахар – 3 ст. ложки
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло
  • Вода – 100 мл
  • Мука – 550 г
  • Молоко – 300 мл
  • Яйца – 3 шт. 

Начинка:

  • Сыр – 200 г
  • Колбаса – 200 г
  • Кукуруза – 3 ст. л. 
  • Оливки – 20 шт. 
  • Перец, паприка – по вкусу 
  • Зелень
  • Кетчуп – 4 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Опара: растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, соль, перемешайте, дайте постоять.

Опара для теста

2. После добавьте яйца, всыпьте муку, влейте молоко, растопленное сливочное масло, перемешайте. Накройте миску с тестом пленкой и оставьте, чтобы тесто подошло. 

Пышное тесто

3. После сформируйте из теста средних размеров пиццы, переложите на противень с пергаментом, смажьте кетчупом, выложите начинку и выпекайте. 

Приготовление пиццы

Готовую пиццу лучше есть горячей! 

Готовая пицца

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