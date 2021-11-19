Шоколадная колбаса как в детстве: вкусный рецепт за 10 минут

Кто помнит, как в детстве мама готовила вкусный десерт – шоколадную колбасу? Со временем это лакомство немного подзабыли, но даже сегодня оно не оставит равнодушным ни одного ребенка. И самое главное то, что шоколадная колбаса получится у всех с первого раза – нужно только придерживаться рецепта.

Как приготовить безупречную шоколадную колбасу – расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.

Классический рецепт шоколадной колбасы со сгущенкой, рецептом которого поделилась tatyana.smile. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Песочное печенье – 400 г

Грецкие орехи – 50 г

Какао – 4 ст. л.

Сгущенка – 1 банка

Масло сливочное – 150 г

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Способ приготовления:

1. Размять печенье, но не очень мелко. Орехи порезать.

2. Масло комнатной температуры смешать со сгущенкой.

3. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте.

4. Разделить на 2 равные части, сформировать колбаски. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник минимум на 3 часа.

5. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

Полезная интерпретация шоколадной колбасы с бананом, рецептом которой поделилась krava.n. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Банан – 1 шт

Какао – 1 ч. л.

Орехи – 20 г

Тыквенные семена и кунжут – 10 г

Хлебцы – 2 шт

Способ приготовления:

1. Размять банан. Добавить к нему какао, орехи, семена, кунжут и хлебцы.

2. Выложить пакетик в стакан. Выложить в емкость шоколадную массу.

3. Завязать и положить в морозильную камеру на 1-2 часа.

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