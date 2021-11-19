Шоколадная колбаса как в детстве: вкусный рецепт за 10 минут
Кто помнит, как в детстве мама готовила вкусный десерт – шоколадную колбасу? Со временем это лакомство немного подзабыли, но даже сегодня оно не оставит равнодушным ни одного ребенка. И самое главное то, что шоколадная колбаса получится у всех с первого раза – нужно только придерживаться рецепта.
Как приготовить безупречную шоколадную колбасу – расскажет редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов.
Классический рецепт шоколадной колбасы со сгущенкой, рецептом которого поделилась tatyana.smile. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Песочное печенье – 400 г
Грецкие орехи – 50 г
Какао – 4 ст. л.
Сгущенка – 1 банка
Масло сливочное – 150 г
Способ приготовления:
1. Размять печенье, но не очень мелко. Орехи порезать.
2. Масло комнатной температуры смешать со сгущенкой.
3. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте.
4. Разделить на 2 равные части, сформировать колбаски. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник минимум на 3 часа.
5. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.
Полезная интерпретация шоколадной колбасы с бананом, рецептом которой поделилась krava.n. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Банан – 1 шт
Какао – 1 ч. л.
Орехи – 20 г
Тыквенные семена и кунжут – 10 г
Хлебцы – 2 шт
Способ приготовления:
1. Размять банан. Добавить к нему какао, орехи, семена, кунжут и хлебцы.
2. Выложить пакетик в стакан. Выложить в емкость шоколадную массу.
3. Завязать и положить в морозильную камеру на 1-2 часа.
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