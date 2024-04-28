Шоколадно-апельсиновое печенье, которое можно есть в пост: легкий рецепт
Люди, придерживающиеся Великого поста, имеют много ограничений в продуктах, которые можно употреблять в пищу. Поэтому, когда хочется чего-нибудь сладкого кофе, нужно подбирать правильные рецепты в которых не используются запрещенные продукты.
Рецептом именно такого вкусности к кофе в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Она рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления постного шоколадно-апельсинового печенья.
Ингредиенты
- Мука – 300 гр
- Какао-порошок – 40 гр
- Сахарная пудра – 140 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Подсолнечное масло – 150 мл
- Апельсиновый фреш – 130 мл
- Цедра апельсина – 1 шт
Дополнительные ингредиенты
- Сахарная пудра – 40 гр
- Орехи (любые) – 50 гр
Способ приготовления
1. Цедру апельсина натираем на терке.
2. Выжимаем сок из одного апельсина. Вместо него можно использовать воду, чай или кофе.
3. Добавляем в сок масло и сахарную пудру и хорошо перемешиваем.
4. Образовавшуюся массу взбиваем брендером в течение нескольких минут до образования эмульсии.
5. К массе добавляем сухие ингредиенты, просеянные через сито.
6. С помощью силиконовой лопатки замешиваем тесто.
7. Формируем шарики диаметром 3-3,5 см. Обваливаем их в сахарной пудре, а внутрь укладываем орешек.
8. Сложившееся печенье выкладываем на пергамент и отправляем выпекаться в течение 15-16 минут при 175 градусах.
9. Даем полностью остыть и подаем на стол.
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