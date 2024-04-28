Люди, придерживающиеся Великого поста, имеют много ограничений в продуктах, которые можно употреблять в пищу. Поэтому, когда хочется чего-нибудь сладкого кофе, нужно подбирать правильные рецепты в которых не используются запрещенные продукты.

Рецептом именно такого вкусности к кофе в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Она рассказала, какие ингредиенты нужны для приготовления постного шоколадно-апельсинового печенья.

Ингредиенты

Мука – 300 гр

Какао-порошок – 40 гр

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Сахарная пудра – 140 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Подсолнечное масло – 150 мл

Апельсиновый фреш – 130 мл

Цедра апельсина – 1 шт

Дополнительные ингредиенты

Сахарная пудра – 40 гр

Орехи (любые) – 50 гр

Способ приготовления

1. Цедру апельсина натираем на терке.

2. Выжимаем сок из одного апельсина. Вместо него можно использовать воду, чай или кофе.

3. Добавляем в сок масло и сахарную пудру и хорошо перемешиваем.

4. Образовавшуюся массу взбиваем брендером в течение нескольких минут до образования эмульсии.

5. К массе добавляем сухие ингредиенты, просеянные через сито.

6. С помощью силиконовой лопатки замешиваем тесто.

7. Формируем шарики диаметром 3-3,5 см. Обваливаем их в сахарной пудре, а внутрь укладываем орешек.

8. Сложившееся печенье выкладываем на пергамент и отправляем выпекаться в течение 15-16 минут при 175 градусах.

9. Даем полностью остыть и подаем на стол.

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