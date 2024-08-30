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Шоколадно-белковый десерт без выпечки: готовится без сахара и муки
Домашние десерты можно готовить не обязательно из теста. А также для основы можно использовать сметану, желе, а также основу можно сделать из вареных яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из вареных яиц, с молоком и какао.
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 3 ст.л. какао
- ваниль
- 250 мл молока
- 80 г сахара/сахарозаменитель по вкусу или другой подсластитель
- ягоды
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, переложите в блендер, добавьте какао, молоко, сахар и перебейте до однородности.
2. Перелейте смесь в подходящую посуду, сверху выложите ягоды.
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