Домашние десерты можно готовить не обязательно из теста. А также для основы можно использовать сметану, желе, а также основу можно сделать из вареных яиц.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из вареных яиц, с молоком и какао.

Ингредиенты:

8 яиц

3 ст.л. какао

ваниль

250 мл молока

80 г сахара/сахарозаменитель по вкусу или другой подсластитель

ягоды

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, переложите в блендер, добавьте какао, молоко, сахар и перебейте до однородности.

2. Перелейте смесь в подходящую посуду, сверху выложите ягоды.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: