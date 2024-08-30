Шоколадно-белковый десерт без выпечки: готовится без сахара и муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Шоколадный десерт

Домашние десерты можно готовить не обязательно из теста. А также для основы можно использовать сметану, желе, а также основу можно сделать из вареных яиц.

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Шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из вареных яиц, с молоком и какао.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 8 яиц
  • 3 ст.л. какао
  • ваниль
  • 250 мл молока
  • 80 г сахара/сахарозаменитель по вкусу или другой подсластитель
  • ягоды

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, переложите в блендер, добавьте какао, молоко, сахар и перебейте до однородности.

Приготовление десерта

2. Перелейте смесь в подходящую посуду, сверху выложите ягоды.

Готовый десерт

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