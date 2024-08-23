Даже в жаркий день может захотеться отведать вкусный десерт. Для таких случаев существуют отличные рецепты, для которых не нужно включать духовку и тратить много времени на кухне.

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Вот, например, фудблогер с ником anny cooking в Instagram представила рецепт шоколадно-белкового десерта, который не нужно выпекать. Это просто прекрасный вариант вкусности в жаркий день.

Ингредиенты на 4 порции

Яйца – 8 шт

Какао – 3 ст.л.

Ваниль

Молоко – 250 мл

Сахар – 80 гр

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до полной готовности, охлаждаем, очищаем и выкладываем в чашу блендера.

2. Добавляем какао, ваниль, молоко и сахар. Тщательно сбиваем.

3. Разливаем десерт по порционным стаканам и украшаем фруктами.

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