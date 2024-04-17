Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

Муссовые десерты приобрели незаурядную популярность не только из-за своего невероятного вкуса, но и за легкость приготовления. Кроме этого, муссовые десерты очень разнообразны и могут готовиться с любыми вкусами.

Рецептом приготовления шоколадно-кофейного муссового десерта поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она также рассказала, как приготовить шоколадный ганаш.

Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

Ингредиенты

  • Молочный шоколад – 70 гр
  • Молоко – 50 гр
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  • Сливки 33-36% – 100 мл
  • Желатин – 5 гр
  • Молоко 25 гр
  • Растворимый кофе – 540 мл

Ингредиенты для шоколадного ганаша

  • Черный шоколад 56% – 80 гр
  • Сливки 33-36% – 70 мл

Способ приготовления

1. Желатин заливаем 25 мл молока и оставляем для набухания.

2. В шоколад добавляем 50 мл молока, нагреваем, добавляем кофе и перемешиваем до образования однородной эмульсии.

Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

3. Желатин растапливаем удобным способом и добавляем в шоколадную массу. Хорошо перемешиваем и охлаждаем до 35 градусов.

4. Охлажденные сливки взбиваем до средних пиков и вводим шоколадную смесь. Перемешиваем.

Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

5. Кулинарное кольцо диаметром 16 см обертываем в пищевую пленку и выливаем в него полученную массу. Отправляем в морозильную камеру до замерзания.

6. Готовим шоколадный ганаш. Шоколад сочетаем со сливками и отправляем на водяную баню, пока шоколад не растает. Размешиваем до однородности.

Шоколадно-кофейный мусс: десерт, рецепт которого точно попадет в топ любимых

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