Муссовые десерты приобрели незаурядную популярность не только из-за своего невероятного вкуса, но и за легкость приготовления. Кроме этого, муссовые десерты очень разнообразны и могут готовиться с любыми вкусами.

Рецептом приготовления шоколадно-кофейного муссового десерта поделилась фудблогер с ником simeynuyblog. В Instagram она также рассказала, как приготовить шоколадный ганаш.

Ингредиенты

Молочный шоколад – 70 гр

Молоко – 50 гр

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Сливки 33-36% – 100 мл

Желатин – 5 гр

Молоко 25 гр

Растворимый кофе – 540 мл

Ингредиенты для шоколадного ганаша

Черный шоколад 56% – 80 гр

Сливки 33-36% – 70 мл

Способ приготовления

1. Желатин заливаем 25 мл молока и оставляем для набухания.

2. В шоколад добавляем 50 мл молока, нагреваем, добавляем кофе и перемешиваем до образования однородной эмульсии.

3. Желатин растапливаем удобным способом и добавляем в шоколадную массу. Хорошо перемешиваем и охлаждаем до 35 градусов.

4. Охлажденные сливки взбиваем до средних пиков и вводим шоколадную смесь. Перемешиваем.

5. Кулинарное кольцо диаметром 16 см обертываем в пищевую пленку и выливаем в него полученную массу. Отправляем в морозильную камеру до замерзания.

6. Готовим шоколадный ганаш. Шоколад сочетаем со сливками и отправляем на водяную баню, пока шоколад не растает. Размешиваем до однородности.

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