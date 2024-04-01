Шоколадно-медовый торт: простой рецепт, чтобы порадовать родных
Приготовив шоколадно-медовый торт по этому рецепту, вы получите легкий, воздушный десерт, который невероятно порадует каждого любителя сладкого.
Способом приготовления шоколадно-медового торта поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, что для этого десерта понадобятся продукты, которые всегда есть в холодильнике.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Масло растительное – 30 мл
- Мед – 50 гр
- Мука – 150 гр
- Сода – ½ ч.л.
- Какао – 2 ст.л.
Ингредиенты для крема
- Сливки от 33% – 100 мл
- Вареное сгущенное молоко – 200 гр
- Сливочный сыр – 100 гр
Ингредиенты для глазури
- Какао – 4 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Молоко – 3 ст.л.
- Масло – 20 гр
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром до пышности.
2. Добавляем масло и жидкий мед. Взбиваем.
3. Добавляем муку, соду и какао. Перемешиваем или взбиваем до однородности на низких оборотах миксера.
4. Выкладываем тесто в противень, застеленный пергаментом и разравниваем.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 170° духовку и выпекаем примерно 15 минут.
6. Достаем корж из духовки, даем полностью остыть и разрезаем на три части.
7. Готовим крем. Сливки, вареное сгущенку и сливочный сыр взбиваем миксером до образования пышной, стабильной массы.
8. Смазываем лепешки кремом, сверху и по бокам. Ставим в холодильник на пропитку.
9. Готовим глазурь. В кастрюле с толстым дном смешиваем сахар, какао, масло и молоко. Ставим на плиту и постоянно помешивая, прогреваем до растворения всех ингредиентов. Варим 2-3 минуты и снимаем с нагрева.
10. Охлаждаем глазурь до комнатной температуры и наносим на охлажденный торт.
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