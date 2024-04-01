Приготовив шоколадно-медовый торт по этому рецепту, вы получите легкий, воздушный десерт, который невероятно порадует каждого любителя сладкого.

Способом приготовления шоколадно-медового торта поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, что для этого десерта понадобятся продукты, которые всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты для теста

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр

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Масло растительное – 30 мл

Мед – 50 гр

Мука – 150 гр

Сода – ½ ч.л.

Какао – 2 ст.л.

Ингредиенты для крема

Сливки от 33% – 100 мл

Вареное сгущенное молоко – 200 гр

Сливочный сыр – 100 гр

Ингредиенты для глазури

Какао – 4 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 3 ст.л.

Масло – 20 гр

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром до пышности.

2. Добавляем масло и жидкий мед. Взбиваем.

3. Добавляем муку, соду и какао. Перемешиваем или взбиваем до однородности на низких оборотах миксера.

4. Выкладываем тесто в противень, застеленный пергаментом и разравниваем.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 170° духовку и выпекаем примерно 15 минут.

6. Достаем корж из духовки, даем полностью остыть и разрезаем на три части.

7. Готовим крем. Сливки, вареное сгущенку и сливочный сыр взбиваем миксером до образования пышной, стабильной массы.

8. Смазываем лепешки кремом, сверху и по бокам. Ставим в холодильник на пропитку.

9. Готовим глазурь. В кастрюле с толстым дном смешиваем сахар, какао, масло и молоко. Ставим на плиту и постоянно помешивая, прогреваем до растворения всех ингредиентов. Варим 2-3 минуты и снимаем с нагрева.

10. Охлаждаем глазурь до комнатной температуры и наносим на охлажденный торт.

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