Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

Свежие, консервированные или замороженные вишни можно использовать для приготовления вкусного пирога. Такие ягоды отлично сочетаются с шоколадным, а также сливочным слоями. Вы приготовите такую выпечку очень быстро.

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Идея приготовления шоколадно-сливочного пирога с вишнями опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instgram. Десерт получается в меру сладким.

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

Ингредиенты для шоколадного слоя:

  • темный/молочный шоколад – 180 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 12 г
  • соль – щепотка
  • мука – 3 ст.л.
  • какао – 2 ст.л

Ингредиенты для сливочного слоя:

  • сливочный сыр – 200 г
  • сахар – 60 г
  • яйцо – 1 шт.
  • вишни – 200 г

Способ приготовления:

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

1. Растопить одновременно шоколад со сливочным маслом.

2. Добавить яйца, сахар, соль.

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

3. Перемешать и добавить муку и какао. Всё перемешать.

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

4. Вылить в форму.

5. Для сливочного слоя все смешать и вылить в шоколадный слой.

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

6. Смешать слегка с шоколадной массой и сверху выложить вишни (ранее разморозить и убрать лишнюю жидкость).

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

7. Выпекать 35-50 минут при температуре 180 градусов. У готового пирога сверху должна быть корочка, а внутри влажная.

Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно

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