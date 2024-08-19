Свежие, консервированные или замороженные вишни можно использовать для приготовления вкусного пирога. Такие ягоды отлично сочетаются с шоколадным, а также сливочным слоями. Вы приготовите такую выпечку очень быстро.

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Идея приготовления шоколадно-сливочного пирога с вишнями опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instgram. Десерт получается в меру сладким.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

темный/молочный шоколад – 180 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 12 г

соль – щепотка

мука – 3 ст.л.

какао – 2 ст.л

Ингредиенты для сливочного слоя:

сливочный сыр – 200 г

сахар – 60 г

яйцо – 1 шт.

вишни – 200 г

Способ приготовления:

1. Растопить одновременно шоколад со сливочным маслом.

2. Добавить яйца, сахар, соль.

3. Перемешать и добавить муку и какао. Всё перемешать.

4. Вылить в форму.

5. Для сливочного слоя все смешать и вылить в шоколадный слой.

6. Смешать слегка с шоколадной массой и сверху выложить вишни (ранее разморозить и убрать лишнюю жидкость).

7. Выпекать 35-50 минут при температуре 180 градусов. У готового пирога сверху должна быть корочка, а внутри влажная.

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