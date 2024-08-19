Шоколадно-сливочный пирог с вишнями к чаю: готовится элементарно
Свежие, консервированные или замороженные вишни можно использовать для приготовления вкусного пирога. Такие ягоды отлично сочетаются с шоколадным, а также сливочным слоями. Вы приготовите такую выпечку очень быстро.
Идея приготовления шоколадно-сливочного пирога с вишнями опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instgram. Десерт получается в меру сладким.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- темный/молочный шоколад – 180 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 12 г
- соль – щепотка
- мука – 3 ст.л.
- какао – 2 ст.л
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сливочный сыр – 200 г
- сахар – 60 г
- яйцо – 1 шт.
- вишни – 200 г
Способ приготовления:
1. Растопить одновременно шоколад со сливочным маслом.
2. Добавить яйца, сахар, соль.
3. Перемешать и добавить муку и какао. Всё перемешать.
4. Вылить в форму.
5. Для сливочного слоя все смешать и вылить в шоколадный слой.
6. Смешать слегка с шоколадной массой и сверху выложить вишни (ранее разморозить и убрать лишнюю жидкость).
7. Выпекать 35-50 минут при температуре 180 градусов. У готового пирога сверху должна быть корочка, а внутри влажная.
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