Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вкуснейшего и красивого сырника. При правильном следовании рецепту справиться с приготовлением этого десерта сможет каждый.

Как это сделать в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. По ее словам, сырник получается очень нежным и ароматным.

Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

Ингредиенты для творожной массы на форму 20-26 см.

  • Сыр кисломолочный – 1 кг
  • Сметана при необходимости
  • Яйца – 4 шт
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  • Сахар – 150 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Пудинг – 40 гр
  • Ванильный аромат – 2-3 кр
  • Какао – 3 ст.л.

Ингредиенты для крошки

  • Мука – 200 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Сливочное масло – 80 гр
  • Разрыхлитель – 1/3 ч.л.
  • Какао – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Творог перетираем через сито. Если он слишком сухой, добавляем немного сметаны и перебиваем блендером.

2. Добавляем яйца, сахар, растопленное масло, пудинг или крахмал. Перемешиваем до однородности.

Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

3. Сырную массу разделяем на три части. К одной добавляем ванильный аромат, ко второй – 1 ст.л. какао, и к третьей – 2 ст.л. какао.

Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

4. Готовим крошку. Соединяем муку, сахар, холодное натертое масло, разрыхлитель и какао. Руками перетираем в крошку.

5. Выкладываем в форму застеленную пергаментом в следующем порядке: крошка – темная шоколадно-творожная масса – светлая шоколадно-творожная масса – ванильная творожная масса.

6. По желанию сверху присыпаем миндальными хлопьями.

Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт

7. Выпекаем при 170° градусах в течение 1 часа, пока сырник не подрумянится.

8. После окончания выпечки оставляем сырник в форме до полного охлаждения.

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