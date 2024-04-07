Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вкуснейшего и красивого сырника. При правильном следовании рецепту справиться с приготовлением этого десерта сможет каждый.

Как это сделать в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. По ее словам, сырник получается очень нежным и ароматным.

Ингредиенты для творожной массы на форму 20-26 см.

Сыр кисломолочный – 1 кг

Сметана при необходимости

Яйца – 4 шт

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Сахар – 150 гр

Сливочное масло – 100 гр

Пудинг – 40 гр

Ванильный аромат – 2-3 кр

Какао – 3 ст.л.

Ингредиенты для крошки

Мука – 200 гр

Сахар – 50 гр

Сливочное масло – 80 гр

Разрыхлитель – 1/3 ч.л.

Какао – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Творог перетираем через сито. Если он слишком сухой, добавляем немного сметаны и перебиваем блендером.

2. Добавляем яйца, сахар, растопленное масло, пудинг или крахмал. Перемешиваем до однородности.

3. Сырную массу разделяем на три части. К одной добавляем ванильный аромат, ко второй – 1 ст.л. какао, и к третьей – 2 ст.л. какао.

4. Готовим крошку. Соединяем муку, сахар, холодное натертое масло, разрыхлитель и какао. Руками перетираем в крошку.

5. Выкладываем в форму застеленную пергаментом в следующем порядке: крошка – темная шоколадно-творожная масса – светлая шоколадно-творожная масса – ванильная творожная масса.

6. По желанию сверху присыпаем миндальными хлопьями.

7. Выпекаем при 170° градусах в течение 1 часа, пока сырник не подрумянится.

8. После окончания выпечки оставляем сырник в форме до полного охлаждения.

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