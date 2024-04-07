Шоколадно-ванильный сырник: невероятно вкусный трехслойный десерт
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вкуснейшего и красивого сырника. При правильном следовании рецепту справиться с приготовлением этого десерта сможет каждый.
Как это сделать в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. По ее словам, сырник получается очень нежным и ароматным.
Ингредиенты для творожной массы на форму 20-26 см.
- Сыр кисломолочный – 1 кг
- Сметана при необходимости
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 150 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Пудинг – 40 гр
- Ванильный аромат – 2-3 кр
- Какао – 3 ст.л.
Ингредиенты для крошки
- Мука – 200 гр
- Сахар – 50 гр
- Сливочное масло – 80 гр
- Разрыхлитель – 1/3 ч.л.
- Какао – 2 ч.л.
Способ приготовления
1. Творог перетираем через сито. Если он слишком сухой, добавляем немного сметаны и перебиваем блендером.
2. Добавляем яйца, сахар, растопленное масло, пудинг или крахмал. Перемешиваем до однородности.
3. Сырную массу разделяем на три части. К одной добавляем ванильный аромат, ко второй – 1 ст.л. какао, и к третьей – 2 ст.л. какао.
4. Готовим крошку. Соединяем муку, сахар, холодное натертое масло, разрыхлитель и какао. Руками перетираем в крошку.
5. Выкладываем в форму застеленную пергаментом в следующем порядке: крошка – темная шоколадно-творожная масса – светлая шоколадно-творожная масса – ванильная творожная масса.
6. По желанию сверху присыпаем миндальными хлопьями.
7. Выпекаем при 170° градусах в течение 1 часа, пока сырник не подрумянится.
8. После окончания выпечки оставляем сырник в форме до полного охлаждения.
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