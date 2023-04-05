Шоколадное печенье "Гнезда" на Пасху-2023: как приготовить вкусную выпечку
Кроме паски существуют еще и другие варианты пасхальной выпечки. К примеру, шоколадное печенье "Гнезда", которое готовится элементарно из простых ингредиентов, поражает своим вкусом и привлекательным видом. Это отличный вариант декора для праздничного стола, вкусного десерта к чаю, а также оригинального подарка для ваших родных.
Фудблогер Валерия (yummy_pp_lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхального шоколадного печенья "Гнезда".
Ингредиенты для теста на 12 шт.
- пшеничная мука – 200 г
- сахарная пудра – 100 г
- соль – щепотка
- какао – 40 г
- разрыхлитель – 5 г
- сливочное масло – 70 г
- яйца – 1 шт
Начинка:
- шоколадная паста – 150 г
- конфеты в виде яиц ⠀
Способ приготовления:
1. Хорошо перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.
2. Добавить холодное сливочное масло, порезанное кубиками и растереть все руками до состояния крошки.
3. Добавить яйцо и замешать мягкое эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).
4. Из полученного теста сформовать маленькие шарики и оставить их в холодильнике на 1-2 часа.
5. Достать охлажденные шарики и с помощью чеснодавки выжать тесто на пергаментную бумагу. Сформировать гнезда и крышкой от бутылки придавить серединку, чтобы она была плоской. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.
6. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Охладить.
7. Внутрь выложить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.
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