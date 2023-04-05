Кроме паски существуют еще и другие варианты пасхальной выпечки. К примеру, шоколадное печенье "Гнезда", которое готовится элементарно из простых ингредиентов, поражает своим вкусом и привлекательным видом. Это отличный вариант декора для праздничного стола, вкусного десерта к чаю, а также оригинального подарка для ваших родных.

Фудблогер Валерия (yummy_pp_lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхального шоколадного печенья "Гнезда".

Ингредиенты для теста на 12 шт.

пшеничная мука – 200 г

сахарная пудра – 100 г

соль – щепотка

какао – 40 г

Видео дня

разрыхлитель – 5 г

сливочное масло – 70 г

яйца – 1 шт

Начинка:

шоколадная паста – 150 г

конфеты в виде яиц ⠀

Способ приготовления:

1. Хорошо перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.

2. Добавить холодное сливочное масло, порезанное кубиками и растереть все руками до состояния крошки.

3. Добавить яйцо и замешать мягкое эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).

4. Из полученного теста сформовать маленькие шарики и оставить их в холодильнике на 1-2 часа.

5. Достать охлажденные шарики и с помощью чеснодавки выжать тесто на пергаментную бумагу. Сформировать гнезда и крышкой от бутылки придавить серединку, чтобы она была плоской. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.

6. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Охладить.

7. Внутрь выложить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: