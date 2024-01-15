Шоколадные блины с вишней и сыром: невероятное блюдо к завтраку
Шоколадные блинчики с вишнями к завтраку. Что может быть лучше? Это блюдо не только доставит гастрономическое удовольствие, но и создаст уют в доме и наполнит его невероятными ароматами.
Приготовление такого типа блинчиков ничем особенно не отличается от классических. Достаточно добавить несколько ингредиентов, и блюдо заиграет новыми красками. Рецептом шоколадных блинчиков с сыром и вишней в Instagram поделилась фудблогер с ником angelinazinkovaaa.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 40 гр
- Молоко – 400-420 мл
- Мука – 140 гр
- Какао – 20 гр
- Сливочное масло 30 гр
Ингредиенты для вишневого конфитюра
- Вишня – 400 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Крахмал 1,5-2 ст.л.
Ингредиенты для творожной начинки
- Кисломолочный творог – 350 гр
- Ванильный сахар – ½ ч.л.
- Сахарная пудра – 30-40 гр
- Сливки – 20 мл
Способ приготовления теста
1. Яйца, сахар и половину муки смешать в емкости и замесить густое тесто без комочков.
2. Добавить треть молока и тщательно размешать.
3. Добавить какао и оставшуюся муку и молоко, а также сливочное масло. Смешать ты жарить блины.
Способ приготовления вишневого конфитюра
1. Вишню и сахар засыпать в кастрюлю и поставить на огонь.
2. Как только вишня немного прогреется, добавить крахмал и тщательно перемешивая довести до кипения.
Способ приготовления творожной начинки
1. Смешайте все ингредиенты.
2. Тщательно пробить блендером.
Блинчики скрутить, полить сверху конфитюром и дать немного пропитаться.
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