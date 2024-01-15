Шоколадные блинчики с вишнями к завтраку. Что может быть лучше? Это блюдо не только доставит гастрономическое удовольствие, но и создаст уют в доме и наполнит его невероятными ароматами.

Приготовление такого типа блинчиков ничем особенно не отличается от классических. Достаточно добавить несколько ингредиентов, и блюдо заиграет новыми красками. Рецептом шоколадных блинчиков с сыром и вишней в Instagram поделилась фудблогер с ником angelinazinkovaaa.

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Ингредиенты для теста

Яйца – 3 шт

Сахар – 40 гр

Молоко – 400-420 мл

Мука – 140 гр

Какао – 20 гр

Сливочное масло 30 гр

Ингредиенты для вишневого конфитюра

Вишня – 400 гр

Сахар – 2 ст.л.

Крахмал 1,5-2 ст.л.

Ингредиенты для творожной начинки

Кисломолочный творог – 350 гр

Ванильный сахар – ½ ч.л.

Сахарная пудра – 30-40 гр

Сливки – 20 мл

Способ приготовления теста

1. Яйца, сахар и половину муки смешать в емкости и замесить густое тесто без комочков.

2. Добавить треть молока и тщательно размешать.

3. Добавить какао и оставшуюся муку и молоко, а также сливочное масло. Смешать ты жарить блины.

Способ приготовления вишневого конфитюра

1. Вишню и сахар засыпать в кастрюлю и поставить на огонь.

2. Как только вишня немного прогреется, добавить крахмал и тщательно перемешивая довести до кипения.

Способ приготовления творожной начинки

1. Смешайте все ингредиенты.

2. Тщательно пробить блендером.

Блинчики скрутить, полить сверху конфитюром и дать немного пропитаться.

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