Шоколадные пельмени в манговом соусе: необычный рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное угощение, прекрасным вариантом могут стать пельмени, но вот только не традиционные мясные, а с разными начинками, например, с шоколадом и фруктами. К тому же – готовится блюдо всего каких-то 15 минут.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкусных шоколадных пельменей в манговом соусе c мятой и фисташками.
Ингредиенты:
готовое тесто для пельменей – 500 г
шоколад – 500 г
сливки – 200 г
манго – 1 шт.
сахар – 50 г
сок лимона – 2 ст. л.
фисташки – 50 г
мята – 1 веточка
куркума – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Растопите шоколад на водяной бане, добавьте кипящие сливки, хорошо перемешайте, отсудите и отправьте в холодильник.
Манго очистите от кожуры, нарежьте и отправьте в блендер вместе с сахаром, лимонным соком и куркумой.
Хорошо раскатайте тесто, достаньте шоколадную начинку и выложите на тесто, сформируйте пельмени, варите до готовности.
Готовые пельмени полейте манговым соусом, измельчите мяту и посыпьте сверху.
Фисташки измельчите и присыпьте готовое блюдо.
Подавать лучше всего их теплыми с охлаждающими напитками, например, с холодным вкусным кофе.
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