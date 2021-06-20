Шоколадные пельмени в манговом соусе: необычный рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное угощение, прекрасным вариантом могут стать пельмени, но вот только не традиционные мясные, а с разными начинками, например, с шоколадом и фруктами. К тому же – готовится блюдо всего каких-то 15 минут.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкусных шоколадных пельменей в манговом соусе c мятой и фисташками.

Пельмени с шоколадом. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

готовое тесто для пельменей – 500 г

шоколад – 500 г

сливки – 200 г

манго – 1 шт.

сахар – 50 г

сок лимона – 2 ст. л.

фисташки – 50 г

мята – 1 веточка

куркума – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте кипящие сливки, хорошо перемешайте, отсудите и отправьте в холодильник. Манго очистите от кожуры, нарежьте и отправьте в блендер вместе с сахаром, лимонным соком и куркумой. Хорошо раскатайте тесто, достаньте шоколадную начинку и выложите на тесто, сформируйте пельмени, варите до готовности. Готовые пельмени полейте манговым соусом, измельчите мяту и посыпьте сверху. Фисташки измельчите и присыпьте готовое блюдо.

Подавать лучше всего их теплыми с охлаждающими напитками, например, с холодным вкусным кофе.

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