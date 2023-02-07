Шоколадные пирожные без выпекания за 10 минут: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирожных

Идеальное домашнее угощение из печенья – пирожное "Картошка", основа которого – хрустящее печенье, орехи, сгущенное молоко. Готовится десерт без выпечки, поэтому его можно приготовить всего за 10 минут. 

Рецепт пирожного ''Картошка''

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусных шоколадных пирожных с орехами без выпекания. 

Рецепт пирожного
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Ингредиенты:

  • печенье – 350 г 
  • молоко – 70 мл
  • какао порошок – 20 г
  • сгущенное вареное молоко – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • грецкие орехи – 50 г
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Грецкие орехи порубите ножом.

Грецкие орехи для десерта

2. Печенье перебейте в крошку. 

Печенье для приготовления десерта

3. Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль, перемешайте и влейте молоко, снова перемешайте. 

Пирожное ''Картошка''

4. В готовую смесь всыпьте печенье. 

Какао для десерта

5. Скатайте смесь в шарики, обсыпьте крошкой из орехов, печенья и какао, переложите в холодильник на 2-3 часа. 

Готовый десерт

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