Шоколадные пирожные без выпекания за 10 минут: рецепт от кулинара
Идеальное домашнее угощение из печенья – пирожное "Картошка", основа которого – хрустящее печенье, орехи, сгущенное молоко. Готовится десерт без выпечки, поэтому его можно приготовить всего за 10 минут.
Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусных шоколадных пирожных с орехами без выпекания.
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Ингредиенты:
- печенье – 350 г
- молоко – 70 мл
- какао порошок – 20 г
- сгущенное вареное молоко – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- грецкие орехи – 50 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грецкие орехи порубите ножом.
2. Печенье перебейте в крошку.
3. Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль, перемешайте и влейте молоко, снова перемешайте.
4. В готовую смесь всыпьте печенье.
5. Скатайте смесь в шарики, обсыпьте крошкой из орехов, печенья и какао, переложите в холодильник на 2-3 часа.
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