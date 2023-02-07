Идеальное домашнее угощение из печенья – пирожное "Картошка", основа которого – хрустящее печенье, орехи, сгущенное молоко. Готовится десерт без выпечки, поэтому его можно приготовить всего за 10 минут.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусных шоколадных пирожных с орехами без выпекания.

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Ингредиенты:

печенье – 350 г

молоко – 70 мл

какао порошок – 20 г

сгущенное вареное молоко – 150 г

сливочное масло – 100 г

грецкие орехи – 50 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грецкие орехи порубите ножом.

2. Печенье перебейте в крошку.

3. Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль, перемешайте и влейте молоко, снова перемешайте.

4. В готовую смесь всыпьте печенье.

5. Скатайте смесь в шарики, обсыпьте крошкой из орехов, печенья и какао, переложите в холодильник на 2-3 часа.

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