Шоколадные вареники с вишней: рецепт вкусного блюда по-новому
Вареники летом лучше всего готовить с полезными ягодами. Тесто для которого можно готовить на кефире, молоке, сыворотке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных вареников с вишней, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 320 г муки
- 30 г какао
- 0,5 ч.л соли
- 1 ст.л сахара
- 1 ст.л растительного масла
- 250 г кипятка
Для начинки:
- вишня без косточек
- шоколад
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с солью, сахаром и какао. Добавьте масло и крутой кипяток, замесите тесто. Оставить, чтобы полностью остыло.
2. Затем раскатайте, вырежьте стаканом кружочки, выложите начинку: вишни и кусочки шоколада. Сформируйте вареники.
3. Варите в подсоленной воде около 3 минут.
Подавать с вишневым соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: