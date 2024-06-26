Вареники летом лучше всего готовить с полезными ягодами. Тесто для которого можно готовить на кефире, молоке, сыворотке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных вареников с вишней, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

320 г муки

30 г какао

0,5 ч.л соли

1 ст.л сахара

1 ст.л растительного масла

250 г кипятка

Для начинки:

вишня без косточек

шоколад

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с солью, сахаром и какао. Добавьте масло и крутой кипяток, замесите тесто. Оставить, чтобы полностью остыло.

2. Затем раскатайте, вырежьте стаканом кружочки, выложите начинку: вишни и кусочки шоколада. Сформируйте вареники.

3. Варите в подсоленной воде около 3 минут.

Подавать с вишневым соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: