Шоколадные вареники с вишней: рецепт вкусного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шоколадные вареники с вишней: рецепт вкусного блюда по-новому

Вареники летом лучше всего готовить с полезными ягодами. Тесто для которого можно готовить на кефире, молоке, сыворотке.

Домашние вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шоколадных вареников с вишней, которые очень просто готовятся.

Рецепт вареников

Ингредиенты:

  • 320 г муки
  • 30 г какао
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 ст.л сахара
  • 1 ст.л растительного масла
  • 250 г кипятка

Для начинки:

  • вишня без косточек
  • шоколад

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с солью, сахаром и какао. Добавьте масло и крутой кипяток, замесите тесто. Оставить, чтобы полностью остыло.

Тесто для блюда

2. Затем раскатайте, вырежьте стаканом кружочки, выложите начинку: вишни и кусочки шоколада. Сформируйте вареники.

Приготовление вареников

3. Варите в подсоленной воде около 3 минут.

Сколько варить вареники

Подавать с вишневым соусом!

Готовые вареники

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