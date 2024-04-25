Шоколадные яйца к Пасхе: как удивить родных
Приготовленные по этому рецепту шоколадные яйца удивят каждого члена семьи, который окажется с вами за одним Пасхальным столом.
Они не только невероятно красивы, но имеют неповторимый вкус и достаточно легко готовятся. Рецептом приготовления в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль.
Ингредиенты
- Шоколад (белый, молочный или черный) – 250 гр
- Крем-творог – 100 гр
- Шоколадный крем-творог – 100 гр
- Сублимированная малина – 20 гр
- Орехи – 20 гр
- Шоколадные шарики – 20 гр
- Шоколадная пудра
- Ванильный сахар
Способ приготовления
1.Шоколад разделяем на части, выкладываем в пластиковую емкость и топим в микроволновке импульсами в несколько подходов по 15 секунд, постоянно перемешивая. Можно использовать водяную баню.
2. Растопленный шоколад заливаем в формы (половинки яиц) вверх. Несколько раз стукаем по форме о стол, чтобы получился лишний воздух. Отправляем в холодильник на 3 минуты.
3. Достаем и сливаем лишний шоколад, чтобы остался только тот, что на стенках. Снова отправляем в холодильник, но уже на 30 минут.
4. Готовим 3 вида начинки. К крем-сыру добавляем измельченную сахарную пудру на ванильный сахар. К шоколадному крему сыра добавляем орехи. Еще к одной части крем-сыра добавляем малину и шоколадные шарики.
5. Начинки перекладываем в кулинарный мешок и наполняем яйца.
6. Соединяем две половинки яйца и отправляем в холодильник до застывания.
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