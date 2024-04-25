Приготовленные по этому рецепту шоколадные яйца удивят каждого члена семьи, который окажется с вами за одним Пасхальным столом.

Они не только невероятно красивы, но имеют неповторимый вкус и достаточно легко готовятся. Рецептом приготовления в Instagram поделился фудблогер Алекс Миль.

Ингредиенты

Шоколад (белый, молочный или черный) – 250 гр

Крем-творог – 100 гр

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Шоколадный крем-творог – 100 гр

Сублимированная малина – 20 гр

Орехи – 20 гр

Шоколадные шарики – 20 гр

Шоколадная пудра

Ванильный сахар

Способ приготовления

1.Шоколад разделяем на части, выкладываем в пластиковую емкость и топим в микроволновке импульсами в несколько подходов по 15 секунд, постоянно перемешивая. Можно использовать водяную баню.

2. Растопленный шоколад заливаем в формы (половинки яиц) вверх. Несколько раз стукаем по форме о стол, чтобы получился лишний воздух. Отправляем в холодильник на 3 минуты.

3. Достаем и сливаем лишний шоколад, чтобы остался только тот, что на стенках. Снова отправляем в холодильник, но уже на 30 минут.

4. Готовим 3 вида начинки. К крем-сыру добавляем измельченную сахарную пудру на ванильный сахар. К шоколадному крему сыра добавляем орехи. Еще к одной части крем-сыра добавляем малину и шоколадные шарики.

5. Начинки перекладываем в кулинарный мешок и наполняем яйца.

6. Соединяем две половинки яйца и отправляем в холодильник до застывания.

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